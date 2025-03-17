Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в интервью "РБК-Украина".

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Остается ли Курская область предметом переговоров

На вопрос журналиста о том, является ли для нас Курская область до сих пор, в терминологии президента Трампа, "картой", которую мы можем разыгрывать с врагом, Андрей Сибига ответил, что действительно этот регион остается предметом, который будет на столе переговоров.

Курск и в дальнейшем остается важным фактором в достижении соответствующих договоренностей по установлению справедливого мира,

– подчеркнул глава МИД.

В то же время на вопрос об оценке последнего призыва Трампа к Путину – "помиловать" каких-то наших военных, которые будто где-то в окружении, Андрей Сибига сказал, что стоит ориентироваться на официальные заявления нашего Генерального штаба и нашего главнокомандующего, который дает текущую картину, и ее динамику развития.

В частности, Владимир Зеленский не подтверждал заявления российского диктатора о "окружении" наших защитников в Курской области.

К слову, в Генштабе ВСУ в утренней сводке с фронта 17 марта рассказали, что на Курском направлении за минувшие сутки произошло 14 боевых столкновений. Россияне нанесли 11 авиационных ударов, сбросили 18 управляемых бомб и осуществили 289 артиллерийских обстрелов, 12 из них – из реактивных систем залпового огня.