Имеет украинские корни: СМИ выяснили, кто может быть посланником Путина на переговорах с Трампом
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который имеет украинское происхождение, может быть неофициальным посредником между Путиным и Трампом со стороны Кремля. Об этом свидетельствуют слова спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.
Уиткофф упоминал некоего Кирилла в интервью CNN. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Спецпредставитель США Уиткофф 3 часа говорил с Путиным: шла ли речь об Украине
Что известно о Кирилле Дмитриеве
Журналисты обратили внимание на слова спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который недавно побывал в Москве.
В России есть джентльмен, по имени Кирилл, он много сделал для этого (восстановление диалога Москвы и Вашингтона – 24 Канал). Он стал важным проводником, который соединил две стороны,
– заявил Уиткофф в комментарии CNN.
По словам спецпосланника, способствует этому процессу и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Ранее The New York Times сообщало, что перед визитом в Россию Виткофф проводил переговоры с представителями Катара и Саудовской Аравии.
Журналисты предполагают, что под "Кириллом" Виткофф имел в виду именно Дмитриева, поскольку еще в 2017 году тот неофициально представлял Кремль в контактах с администрацией Трампа.
Интересно, что за месяц до визита Виткоффа в Москву Дмитриев встречался с Путиным. Официально сообщалось, что они обсуждали вопросы промышленности, искусственного интеллекта и другие инициативы РФПИ.
Также отмечается, что 21 января Дмитриев, который обычно избегает прессы, неожиданно начал открыто хвалить Трампа.