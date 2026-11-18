Американские предложения вызывают беспокойство в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

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Что США предлагали Украине?

Посланцы Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф возобновили переговорный процесс между Украиной и Россией впервые с февраля. Американская сторона не добилась успехов в достижении договоренностей о прекращении огня. В то же время издание пишет, что представители США пытаются договориться о масштабном соглашении по вопросам безопасности. Оно должно включать новые правила Североатлантического альянса, размещение военных контингентов в Европе и параметры завершения боевых действий.

По словам источников Bloomberg, представители США оказывают давление на российских и украинских чиновников, чтобы те рассмотрели новые предложения. Американские делегаты даже спросили у Киева, готовы ли там отдать часть Донбасса России. Взамен Вашингтон может предложить членство в НАТО.

Виткофф и Кушнер должны встретиться с украинскими и европейскими чиновниками в Берлине в четверг, 19 ноября. Стороны должны обсудить послевоенные гарантии безопасности для Украины.

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Источники издания отмечают, что поражение республиканцев на довыборах заставило администрацию Трампа ускорить дипломатический процесс. Команда американского президента хочет продемонстрировать прогресс в переговорном процессе, прежде чем новое демократическое большинство придет к власти в январе.

Как реагируют в Европе?

Объединение мирных переговоров с вопросами более широкой архитектуры безопасности противоречит давней позиции европейских столиц. Ранее лидеры ЕС настаивали, что любые дискуссии о войсках или границах возможны исключительно после полного прекращения огня со стороны России.

Однако на недавнем саммите в Брюсселе ряд лидеров европейских государств признал необходимость присоединиться к процессу. Они опасаются, что отсутствие Европы за столом переговоров позволит заключить соглашение с неприемлемыми уступками или заставит Дональда Трампа вообще отказаться от контактов после поражения его партии на промежуточных выборах в Конгресс.

Особую тревогу американские инициативы вызывают в странах Балтии и других государствах, граничащих с Россией. Они предостерегают партнеров от повторения кремлевского сценария и риска сокращения присутствия союзных войск, предназначенных для их защиты.

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Восточный фланг, конечно, не является разменной монетой, и никаких сфер влияния быть не может– подчеркнул министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

В то же время российские власти продолжают настаивать на максималистских требованиях конца 2021 года, добиваясь отказа от размещения войск альянса в странах, вступивших в него после 1997 года. В обмен на это Москва обещает сократить контингент в Калининградской области и Беларуси, однако европейские лидеры отвергли подобные компромиссы.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что Москва не должна иметь прав влиять на внутренние решения европейских институтов.

Никакого вето для России ни на что – это важно для нас… Итак, никакого вето на членство Украины в ЕС, никакого вето на присутствие НАТО и никакого вето на что-либо, что мы делаем в рамках НАТО, строя нашу коллективную оборону– подчеркнул Будрис.

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Для участия в технических консультациях лидеры ЕС уже назначили советников по национальной безопасности от Евросоюза, а также от Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. Представители США Виткофф и Кушнер проведут встречу с европейскими и украинскими чиновниками в Берлине, где параллельно соберется коалиция заинтересованных сторон для обсуждения гарантий безопасности.

Президент Украины призвал европейских партнеров присутствовать за столом переговоров и использовать окно возможностей, которое откроется в ближайшие месяцы. Он отметил, что в Киеве готовы изучать предложения США при наличии конкретного плана вступления в НАТО и ЕС, а также четких фондов восстановления и сохранения сильной армии.

Впервые я слышу от Украины, что военного решения нет, что нам нужно сосредоточиться на поиске дипломатического подхода. Будет ли у российской стороны такая же готовность – мы слышали противоречивые сигналы с их стороны– отметила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова.

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В то же время источники издания отметили, что Владимир Путин тянет время и не спешит договариваться. Лидеры ЕС отмечали, что Москва не проявляет никаких признаков ослабления ожидаемого зимнего наступления на Украину. Некоторые из них утверждают, что Путин ждет европейских выборов 2027 года, особенно во Франции, результатом которых может стать приход к власти ультраправых политиков, стремящихся прекратить поддержку Киева.

Напомним, что 10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры в формате Вашингтон–Москва–Киев.единственным результатом встречи, была достигнута договоренность о новом обмене пленными.

В четверг, 12 ноября, Виткофф и Кушнер прилетели в Москву, где провели переговоры с Владимиром Путиным. В тот же день американские посредники встретились с Владимиром Зеленскимв Дублине.