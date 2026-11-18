Американські пропозиції викликають занепокоєння в Європі. Про це повідомляє Bloomberg.

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Що США пропонували Україні?

Посланці Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф поновили переговорний процес між Україною та Росією вперше з лютого. Американська сторона не має успіхів щодо домовленостей про припинення вогню. Водночас видання пише, що представники США намагаються домовитись про масштабну безпекову угоду. Вона має включати нові правила Північноатлантичного альянсу, розміщення військових контингентів у Європі та параметри завершення бойових дій.

За словами джерел Bloomberg, посланці США тиснуть на російських та українських чиновників, щоб вони розглянули нові пропозиції. Американські делегати навіть запитали у Києва, чи готові там віддати неокуповану частину Донбасу Росії. Натомість Вашингтон може запропонувати членство у НАТО.

Віткофф та Кушнер мають зустрітись із українськими та європейськими посадовцями в Берліні у четвер, 19 листопада. Сторони мають обговорити щоб обговорити післявоєнні гарантії безпеки для України.

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Джерела видання зазначають, що поразка республіканців на довиборах змусила адміністрацію Трампа прискорити дипломатичний процес. Команда американського президента хоче продемонструвати прогрес у перемовному процесі, перш ніж нова демократична більшість прийде до влади в січні.

Як реагують в Європі?

Об'єднання мирних переговорів із питаннями ширшої архітектури безпеки суперечить давній позиції європейських столиць. Раніше лідери ЄС наполягали, що будь-які дискусії щодо військ чи кордонів можливі виключно після повного припинення вогню з боку Росії.

Проте на нещодавньому саміті в Брюсселі низка керівників європейських держав визнала необхідність долучитися до процесу. Вони побоюються, що відсутність Європи за столом переговорів дозволить укласти угоду з неприйнятними поступками або змусить Дональда Трампа взагалі відмовитися від контактів після поразки його партії на проміжних виборах до Конгресу.

Особливу тривогу американські ініціативи викликають у державах Балтії та інших країнах, що межують з Росією. Вони застерігають партнерів від повторення кремлівського сценарію та ризику скорочення присутності союзних військ, призначених для їхнього захисту.

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Східний фланг, звичайно, не є розмінною монетою, і жодних сфер впливу бути не може– наголосив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Водночас російська влада продовжує наполягати на максималістських вимогах кінця 2021 року, домагаючись відмови від розміщення військ альянсу в країнах, що вступили до нього після 1997 року. В обмін на це Москва обіцяє скоротити контингент у Калінінградській області та Білорусі, проте європейські лідери відкинули подібні компроміси.

Глава МЗС Литви підкреслив, що Москва не повинна мати права впливати на внутрішні рішення європейських інституцій.

Жодного вето для Росії ні на що – це важливо для нас…Отже, жодного вето на членство України в ЄС, жодного вето на присутність НАТО і жодного вето на будь-що, що ми робимо в рамках НАТО, будуючи нашу колективну оборону– підкреслив Будріс.

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Для участі в технічних консультаціях лідери ЄС уже призначили радників із національної безпеки від Євросоюзу, а також Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. Представники США Віткофф і Кушнер проведуть зустріч із європейськими та українськими посадовцями в Берліні, де паралельно збереться коаліція охочих для обговорення гарантій безпеки.

Президент України закликав європейських партнерів бути присутніми за столом переговорів і використати вікно можливостей, яке відкрилося найближчими місяцями. Він зазначив, що у Києві готові вивчати пропозиції США за наявності конкретного плану вступу до НАТО і ЄС, а також чітких фондів відновлення та збереження сильної армії.

Уперше я починаю чути від України, що військового вирішення немає, що нам потрібно зосередитися на пошуку дипломатичного підходу. Чи матиме російська сторона таку саму готовність – ми чули суперечливі сигнали з їхнього боку– зазначила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова.

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Водночас джерела видання зазначили, що Володимир Путін тягне час і не поспішає домовлятись. Лідери ЄС зазначали, що Москва не виявляє жодних ознак послаблення очікуваного зимового натиску на Україну. Деякі з них стверджують, що Путін чекає на європейські вибори 2027 року, особливо у Франції, результатом яких може стати прихід ультраправих політиків, що прагнуть припинити підтримку Києва, до влади.

Нагадаємо, що 10-11 листопада в Абу-Дабі пройшли тристоронні перемовини у форматі Вашингтон-Москва-Київ. Єдиним результатом зустрічі стала домовленість про новий обмін полоненими.

У четвер, 12 листопада, Віткофф та Кушнер прилетіли до Москви, де провели переговори із Володимиром Путіним. Того ж дня американські посередники зустрілись із Володимиром Зеленським у Дубліні.