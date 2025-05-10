Трамп внимательно следит за реакцией России на предложение прекращения огня
- Трамп положительно отреагировал на предложение о перемирии и внимательно следит за реакцией России.
- Европейские лидеры обсудили с Трампом возможность 30-дневного перемирия с 12 мая, и возможные дополнительные телефонные разговоры по мирным переговорам в Украине.
- Если Россия не согласится на условия, лидеры могут провести видеоконференцию для решения следующих шагов.
Президент США Дональд Трамп проявил готовность и желание следить, как отреагирует Россия на предложение прекращения огня. После саммита "коалиции желающих" европейские лидеры в Киеве провели телефонный разговор с американским президентом.
Трамп воспринял инициативную о перемирии вполне положительно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя руководителя Офиса Президента Украины Игоря Брусило для "Мы Украина".
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Трамп следит за реакцией России на перемирие
До и после переговоров в рамках "коалиции желающих" ее члены имели телефонный разговор с Трампом. Президент США положительно воспринял предложение начать 30-дневное перемирие с 12 мая.
Лидеры сообщили о решении предложить России объявить прекращение огня с 12 мая. Абсолютно положительная была реакция Трампа, состоялся практический и конкретный обмен мнениями относительно того, каким образом дальше двигаться. Трамп проявил готовность и желание следить, как Россия отреагирует на этот процесс,
– отметил Игорь Брусило.
Он добавил, что в ближайшее время возможны дополнительные телефонные разговоры, связанные с мирными переговорами о мире в Украине.
"Если Россия не согласится на условия прекращения огня, лидеры смогут собраться в том же формате, в котором они собирались – провести видеоконференцию и решить, какими будут следующие их шаги", – отметил Игорь Брусило.