Ранее серия митингов прокатилась по самим Соединенным Штатам Америки. Люди выражали недовольство политикой Трампа, в частности его пророссийскими нарративами, передает 24 Канал со ссылкой на The Standard.

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В Лондоне – масштабная акция в поддержку Украины

В субботу, 22 февраля, тысячи протестующих прошли маршем к посольству России в Лондоне, призывая международное сообщество "не предавать Украину".

Акция во главе с украинскими певцами из хора "Громада" началась у статуи Владимира Великого вблизи Голланд-парка. Далее люди отправились к российскому посольству в садах Кенсингтонского дворца.

Люди на марше несли плакаты "Оккупация – не мир", "Не предайте Украину", Долой российские войска".

Репортер GB News Адам Черри снял репортаж с места события. Он отметил, что "это очень большой протест, который набирает обороты". Также журналист рассказал, что "люди очень сердиты".

Акция в поддержку Украины: смотрите видео

В Лондоне звучали украинские песни: смотрите видео

Коалиция украинских общественных и британских трудовых организаций приняла участие в митинге. Они призвали Россию вывести войска накануне 3-й годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

В совместном заявлении организаторы субботнего марша заявили, что Украина стала уязвимой из-за того, что ей не предоставили достаточно помощи, чтобы победить Россию. Также протестующие открыто выразили опасения, что от Киева потребуют смириться с оккупацией с помощью соглашения, навязанного Трампом.

Елена Иващенко, директор "Кампании за Украину", заявила, что будущее Киева "решают политики за закрытыми дверями", и что "настоящий и устойчивый мир не может быть достигнут без справедливости". Она подчеркнула: "Мы призываем Россию вывести свои войска со всей Украины, Трампа прекратить свои закулисные игры, а Великобританию усилить свое лидерство в защите суверенитета Украины и безопасности Европы".

Мария Пастух, член солидарной организации "Вселенная Украины", заявила, что преступления России в Украине не должны быть забыты. "Узаконивание этой агрессии путем принятия оккупации подбодрило бы диктаторов во всем мире", – сказала она.

Люди вышли на улицы Лондона, чтобы выразить солидарность с Украиной / The Standard

Кристофер Форд, секретарь Украинской кампании солидарности, отметил, что миллионы людей, которые поддержали Украину, потрясены поведением Трампа и угрозой предательства".

Данные обещания сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить, провалились без каких-либо объяснений. Мы должны показать, что разделение и оккупация не является устойчивым миром, Великобритания и Европа не должны повторять ошибки умиротворения 1930-х годов,

– заявил Форд.