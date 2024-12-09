Украина готовит новую Контактную группу по завершению войны: встреча состоится уже в декабре

Украина инициировала создание новой Контактной группы по вопросу завершения войны. Сейчас перечень государств-участников ещё формируется.

Первую встречу планируют в декабре, отметил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Смотрите также Речь не о переговорах, а о прекращении геноцида украинцев, – Юсов о дипломатии с Россией

Что предусматривает новая контактная группа

По словам Никифорова, в состав Контактной группы войдут страны, которые обладают дальнобойными военными возможностями, активно инвестируют в производство оружия в Украине и имеют стратегическое влияние на будущее страны в НАТО.

Украина ожидает привлечения ведущих европейских партнеров, а также Соединенных Штатов, которые могут обеспечить максимальное укрепление обороноспособности страны.

Контактная группа должна собраться в декабре, чтобы согласовать общую позицию и скоординировать действия.

Украина планирует провести эту встречу в декабре для координации, выработки общей позиции, обеспечения того, чтобы быть сильной при любом развитии событий: как на переговорах, так и на поле боя,

– рассказал Никифоров.

Напомним, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил создать Контактную группу из Германии, Франции, Польши и Великобритании для общей европейской позиции по войне в Украине. Зеленский поддержал идею, в частности добавил, что хотел бы видеть в группе и Данию.