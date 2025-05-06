Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной, отметив, что в окружении Путина есть и его "старые друзья", которые его поддерживают. Именно с этими "старыми КГБшниками" он прошел весь свой политический путь.

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Старые или молодые: кого послушает Путин

Политолог отметил, что сейчас в Кремле продолжается своеобразная борьба между двумя лагерями. Вопрос в том, кто победит – "старые и опытные или "молодые и жадные". Так, первым все равно, что происходит, а вот другие хотят еще пожить, поэтому и стараются не потерять связь с США.

По словам Лесного, здесь интересно, кто окажется сильнее и бесстрашнее. Старым нечего терять, поэтому они злые и циничные. Интересно также, к кому прислушивается Путин – к своей старой гвардии или к молодежи.

Я думаю, что именно сейчас он склоняется к своим "надежным старикам", потому что он с ними прошел долгий путь, во время которого они его не грохнули. А вот молодежь пока без зубов и опыта,

– подчеркнул он.

К слову, аналитики ISW сообщили, что несмотря на переговоры России с Соединенными Штатами, российский диктатор не откажется от своих целей в войне против Украины. Среди них – демилитаризация Украины, установление пророссийского правительства в Киеве, принуждение Украины отказаться от вступления в НАТО и другие объединения по безопасности, а также значительные территориальные уступки в пользу России, включая те территории, которые она пока не контролирует.