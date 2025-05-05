Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил в разговоре с 24 Каналом, какими методами действует Россия, чтобы захватить Украину хотя бы частями. К слову, россияне в последнее время нарастили количество сил для форсирования островов Днепра в Херсонской области, однако ВСУ сдерживают попытки врага перебросить войска на правобережье.

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Россияне имеют большие проблемы

Свитан уверен, что Россия не может, исходя из ее потенциала, захватить Украину. Площадь нашей страны – более 600 тысяч квадратных километров, и противник не имеет такого количества людей, чтобы просто контролировать в противоборстве такую территорию. Тем более в тылу, где расположена Европа. А это крупнейшие экономики мира, в частности, военной, да еще и с ядерным оружием.

Расчеты, о возможности России захватить Украину только в 2256 году правильные, при условии, если интенсивность боев и поддержка Украины будут на том же уровне. Если увеличится по некоторым позициям, то Россия и в 3000 году не захватит Украину и вообще никогда,

– подчеркнул военный эксперт.

Единственный механизм, по его словам, захват Украины – и даже не всей ее территории – отгрызать по кускам.

Они сначала захватили Крым, попытались его удержать, "пережевали" и заселили русскими. Затем "откусили" часть Донбасса и сделали то же самое. Следующую часть Донбасса времен "Минска-2" попытались удержать,

– объяснил он.

Четвертый "укус" России – это попытка захватить сухопутный коридор на юге и удержать его и прикрыть это возможным "Минском-3". Именно поэтому, отметил полковник запаса ВСУ, россияне носятся с различными предложениями запретить Украине возвращать территории военным путем, зная, что они их не вернут.

Математика войны говорит о том, что у России сейчас очень большие проблемы. Захватить целиком Украину она не может, а оккупировать частями им никто не даст. На сегодня, по мнению военного эксперта, Россия захватила Азовское море – и все, рассказывая при этом, что это древние россияне выкопали его и запустили туда воду из Черного моря.

Охват Азовского моря состоялся глубиной фронта в 80 километров. Вскрыть его – это одна хорошая военная компания, если есть дальние средства поражения, хотя бы авиационная и ракетная компоненты. В любой точке этот сухопутный коридор перерезается и Азовское море освобождается от российской оккупации,

– объяснил Роман Свитан.

Российские генералы прекрасно знают об этом, потому что понимают, что нет механизма военным путем удержать сухопутный коридор и Крым. Поэтому, добавил военный эксперт, они будут пытаться остановить возможность Украины освободить свои территории военным путем.

Напомним, что издание Forbes подсчитало, если сохранятся сегодняшние темпы наступления оккупантов, то полностью захватить Украину они смогли бы "не ранее 2256 года ценой 101 миллиона жертв". Журналисты отметили, что в апреле 2025-го россиянам удалось оккупировать около 176 квадратных километров территории Украины, положив при этом 4800 единиц техники и более 36 тысяч убитых и раненых военнослужащих. Общая площадь Украины составляет более 603 тысяч квадратных километров, а Россия с февраля 2022 года захватила около 19% территории страны, в частности в 2024-м 0,5%.