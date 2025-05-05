Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив у розмові з 24 Каналом, якими методами діє Росія, щоб захопити Україну хоча б частинами. До слова, росіяни останнім часом наростили кількість сил для форсування островів Дніпра на Херсонщині, однак ЗСУ стримують намагання ворога перекинути війська на правобережжя.

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Росіяни мають великі проблеми

Світан впевнений, що Росія не може, виходячи з її потенціалу, захопити Україну. Площа нашої країни – понад 600 тисяч квадратних кілометрів, і противник не має такої кількості людей, щоб просто контролювати у протиборстві таку територію. Тим більш в тилу, де розташована Європа. А це найбільші економіки світу, зокрема, військовою, та ще й з ядерною зброєю.

Розрахунки, щодо можливості Росії захопити Україну лише у 2256 році правильні, за умови, якщо інтенсивність боїв та підтримка України будуть на тому самому рівні. Якщо збільшиться за деякими позиціями, то Росія і в 3000 році не захопить Україну і взагалі ніколи,

– підкреслив військовий експерт.

Єдиний механізм, за його словами, захоплення України – і навіть не усієї її території – відгризати по шматках.

Вони спочатку захопили Крим, спробували його утримати, "пережували" та заселили росіянами. Потім "відкусили" частину Донбасу і зробили те саме. Наступну частину Донбасу часів "Мінська-2" спробували утримати,

– пояснив він.

Четвертий "укус" Росії – це намагання захопити сухопутний коридор на півдні та утримати його та прикрити це можливим "Мінськом-3". Саме тому, зазначив полковник запасу ЗСУ, росіяни носяться з різними пропозиціями заборонити Україні повертати території військовим шляхом, знаючи, що вони їх не повернуть.

Математика війни говорить про те, що у Росії зараз дуже великі проблеми. Захопити цілком Україну вона не може, а окупувати частинами їм ніхто не дасть. На сьогодні, на думку військового експерта, Росія захопила Азовське море – і все, розповідаючи при цьому, що це давні росіяни викопали його та запустили туди воду з Чорного моря.

Охоплення Азовського моря відбувся глибиною фронту у 80 кілометрів. Вскрити його – це одна гарна військова компанія, якщо є дальні засоби ураження, хоча б авіаційна та ракетна компоненти. В будь-якій точці цей сухопутний коридор перерізається і Азовське море звільняється від російської окупації,

– пояснив Роман Світан.

Російські генерали чудово знають про це, тому що розуміють, що немає механізму військовим шляхом утримати сухопутний коридор та Крим. Тому, додав військовий експерт, вони намагатимуться зупинити можливість України звільнити свої території військовим шляхом.

Нагадаємо, що видання Forbes підрахувало, якщо збережуться сьогоднішні темпи наступу окупантів, то повністю захопити Україну вони змогли б "не раніше 2256 року ціною 101 мільйона жертв". Журналісти зауважили, що в квітні 2025-го росіянам вдалося окупувати близько 176 квадратних кілометрів території України, поклавши при цьому 4800 одиниць техніки та понад 36 тисяч вбитих та поранених військовослужбовців. Загальна площа України складає понад 603 тисячі квадратних кілометрів, а Росія з лютого 2022 року захопила близько 19% території країни, зокрема у 2024-му 0,5%.