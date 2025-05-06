Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зауваживши, що в оточенні Путіна є і його "старі друзі", які його підтримують. Саме з цими "старими КГБшниками" він пройшов весь свій політичний шлях.

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Старі чи молоді: кого послухає Путін

Політолог зауважив, що зараз в Кремлі триває своєрідна боротьба між двома таборами. Питання в тому, хто переможе – "старі та досвідченні чи "молоді та жадібні". Так, першим все одно, що відбувається, а ось інші хочуть ще пожити, тому й намагаються не втратити зв'язок з США.

За словами Лісного, тут цікаво, хто виявиться сильнішим та безстрашним. Старим немає що втрачати, тому вони злі та цинічні. Цікаво також, до кого дослухається Путін – до своєї старої гвардії чи до молоді.

Я думаю, що саме зараз він схиляється до своїх "надійних стариганів", бо він з ними пройшов довгий шлях, під час якого вони його не грохнули. А от молодь поки що без зубів та досвіду,

– наголосив він.

До слова, аналітики ISW повідомили, що попри переговори Росії зі Сполученими Штатами, російський диктатор не відмовиться від своїх цілей у війні проти України. Серед них – демілітаризація України, встановлення проросійського уряду в Києві, примушення України відмовитися від вступу до НАТО та інших безпекових об'єднань, а також значні територіальні поступки на користь Росії, включно з тими територіями, які вона наразі не контролює.