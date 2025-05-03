Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wahsington Post.

Дивіться також Путін опирається ініціативам США: Білий дім розглядає "важкі рішення", – Politico

Російські еліти почали тиснути на Путіна

Як пише видання, цього тижня російські чиновники зневажливо поставилися до новини про укладення угоди між Україною та США. А один із російських діячів, Алєксєй Пушков, заявив, що вона є "ще одним важливим кроком до колонізації України".

Заступник голови комітету парламенту з міжнародних справ Росії Алєксєй Чепа повторив його слова, заявивши, що нібито угода ще більше посилила залежність України від США.

"Угода, по суті, перетворила Україну на мінеральну колонію", – заявив він російським журналістам.

Однак, як зазначають у виданні, за лаштунками серед деяких представників російської еліти зростає занепокоєння, що ця угода може означати нове зближення України та США, яке здатне закрити для Росії вікно можливостей для укладення мирної угоди на вигідних для неї умовах.

Російський чиновник на умовах анонімності розповів, що зараз на Путіна зростає внутрішній тиск, щоб він хоча б зробив вигляд, що готовий іти на поступки.

"Він розуміє, що йому потрібно більше співпрацювати. В іншому випадку, законопроект, запропонований Гремом, стане серйозним ударом, оскільки уряд вже оголосив, що дефіцит бюджету зростає", – сказав співрозмовник WP.