Трехсторонние переговоры с Россией зашли в тупик: Зеленский назвал причины

Мирные трехсторонние переговоры оказались в тупике из-за территориальных требований Кремля и отсутствия гарантий безопасности для Украины. Несмотря на это, Владимир Зеленский уверен в способности страны выстоять перед российской агрессией.

Об этом глава государства сообщил в интервью Politico на Мюнхенской конференции по безопасности.

Смотрите также Путин хочет уступок: как Европа хочет спасти Украину за столом переговоров

Почему переговоры Украины, России и США зашли в тупик?

Мирные переговоры, которые должны возобновиться на следующей неделе, оказались в сложной ситуации. Соединенные Штаты требуют от Украины уступок по оккупированным территориям и тем, которые Россия не смогла захватить до сих пор. Впрочем Киев отказывается идти на такой компромисс без гарантий безопасности в рамках послевоенного урегулирования.

Напомним, Россия требует официального признания своего контроля над оккупированными территориями Украины. А главным ультиматумом на переговорах в ОАЭ остается вопрос контроля Донбасса.

Издание отмечает, что Зеленский одобрил инициативу НАТО, которая предусматривает поставки Киеву еще большего количества современного американского оружия. В то же время лидер добавил, что даже такие действия не изменили представление российского диктатора о слабости Европы.

Путин действительно не уважает Европу,

– сказал Зеленский.

Также он добавил, что попытки российского руководства разделить континент не имели успеха.

Параллельно Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, оставляя миллионы людей без тепла и света во время сильных морозов.

По данным Politico, общие потери украинской и российской стороны в войне превышают миллион человек убитыми или ранеными.

Но несмотря на это, Зеленский демонстрирует уверенность в победе Украины. "Я моложе Путина – это важно. У него немного времени", – сказал Зеленский.

Какое новое заявление об Украине сделал Дональд Трамп?

По словам американского лидера, Россия якобы хочет заключить мирное соглашение с Украиной, поэтому Зеленскому "придется действовать".

Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус объяснил в эфире 24 Канала, что Дональду Трампу легче надавить на Владимира Зеленского, ведь Владимир Путин не идет на встречу и не планирует о чем-то договариваться.

Трамп требует от лидера Украины проведения выборов в Украине, поскольку это может положительно повлиять на его статус перед выборами США в 2026 году.