Трехсторонние переговоры с Россией зашли в тупик: Зеленский назвал причины
- Переговоры между Украиной, Россией и США зашли в тупик из-за территориальных требований Кремля и отсутствия гарантий безопасности для Украины.
- Зеленский поддерживает инициативу НАТО по поставкам больше оружия Украине, но отмечает, что Путин все еще не уважает Европу.
Мирные трехсторонние переговоры оказались в тупике из-за территориальных требований Кремля и отсутствия гарантий безопасности для Украины. Несмотря на это, Владимир Зеленский уверен в способности страны выстоять перед российской агрессией.
Об этом глава государства сообщил в интервью Politico на Мюнхенской конференции по безопасности.
Почему переговоры Украины, России и США зашли в тупик?
Мирные переговоры, которые должны возобновиться на следующей неделе, оказались в сложной ситуации. Соединенные Штаты требуют от Украины уступок по оккупированным территориям и тем, которые Россия не смогла захватить до сих пор. Впрочем Киев отказывается идти на такой компромисс без гарантий безопасности в рамках послевоенного урегулирования.
Напомним, Россия требует официального признания своего контроля над оккупированными территориями Украины. А главным ультиматумом на переговорах в ОАЭ остается вопрос контроля Донбасса.
Издание отмечает, что Зеленский одобрил инициативу НАТО, которая предусматривает поставки Киеву еще большего количества современного американского оружия. В то же время лидер добавил, что даже такие действия не изменили представление российского диктатора о слабости Европы.
Путин действительно не уважает Европу,
– сказал Зеленский.
Также он добавил, что попытки российского руководства разделить континент не имели успеха.
Параллельно Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, оставляя миллионы людей без тепла и света во время сильных морозов.
По данным Politico, общие потери украинской и российской стороны в войне превышают миллион человек убитыми или ранеными.
Но несмотря на это, Зеленский демонстрирует уверенность в победе Украины. "Я моложе Путина – это важно. У него немного времени", – сказал Зеленский.
Какое новое заявление об Украине сделал Дональд Трамп?
По словам американского лидера, Россия якобы хочет заключить мирное соглашение с Украиной, поэтому Зеленскому "придется действовать".
Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус объяснил в эфире 24 Канала, что Дональду Трампу легче надавить на Владимира Зеленского, ведь Владимир Путин не идет на встречу и не планирует о чем-то договариваться.
Трамп требует от лидера Украины проведения выборов в Украине, поскольку это может положительно повлиять на его статус перед выборами США в 2026 году.