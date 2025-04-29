Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что усиление санкций против России – это один из сценариев. Но все может развиваться по-другому.

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Будут ли новые санкции против России

Как отметил Мусиенко, многое будет зависеть от того, что будет происходить вокруг 9 мая. Есть два возможных варианта развития событий.

Не стоит исключать сценарий, при котором Путин объявит на параде, что готов пойти на прекращение огня. Он наговорит много разного вроде, что Россия побеждает в войне, поэтому ее можно завершать. Российская пропаганда завернет все в "красивую обертку". Возможно, именно поэтому там недавно начали убеждать, что полностью освободили Курскую область. Хоть и это неправда.

Однако может быть и совсем другой сценарий. Все может закончиться так же, как и с пасхальным перемирием. Тогда будет очередной раунд дипломатических переговоров, что может разочаровать Трампа.

26 апреля Трамп разместил пост, по которому можно сказать, что он находится в полушаге от решения усилить санкции против России. Но индикатором является 9 мая,

– сказал Мусиенко.

Есть другие факторы, которые могут подтолкнуть Трампа к усилению санкций. Сенатор-республиканец Линдси Грэм напомнил о двухпартийном законопроекте по усилению ограничений против России. Соавторами его являются почти 60 конгрессменов. Также у Трампа началось падение рейтингов, хотя он отказывается это признавать.