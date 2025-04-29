Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що посилення санкцій проти Росії – це один зі сценаріїв. Але все може розвиватися по-іншому.

До теми У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського припинити вогонь на 30 днів

Чи будуть нові санкції проти Росії

Як наголосив Мусієнко, багато що залежатиме від того, що відбуватиметься навколо 9 травня. Є два можливі варіанти розвитку подій.

Не варто відкидати сценарій, за якого Путін оголосить на параді, що готовий піти на припинення вогню. Він наговорить багато різного на кшталт, що Росія перемагає у війні, тому її можна завершувати. Російська пропаганда загорне все в "красиву обгортку". Можливо, саме тому там нещодавно почали переконувати, що повністю звільнили Курську область. Хоча це неправда.

Однак може бути й зовсім інший сценарій. Все може закінчитися так само, як і з великоднім перемир'ям. Тоді буде черговий раунд дипломатичних переговорів, що може розчарувати Трампа.

26 квітня Трамп розмістив допис, за яким можна сказати, що він перебуває за пів кроку до рішення посилити санкції проти Росії. Але індикатором є 9 травня,

– сказав Мусієнко.

Є інші фактори, які можуть підштовхнути Трампа до посилення санкцій. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем нагадав про двопартійний законопроєкт щодо посилення обмежень проти Росії. Співавторами його є майже 60 конгресменів. Також у Трампа почалося падіння рейтингів, хоча він відмовляється це визнавати.