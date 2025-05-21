Несмотря на обещание Трампу, Путин не планирует вести переговоры с Зеленским, – ISW

Россия продолжает вести войну против Украины. В Кремле ставят под сомнение суверенитет государства и легитимность его лидеров.

Такие действия Москвы противоречат заявлениям российского диктатора Владимира Путина относительно прямых переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Готов ли Путин вести переговоры с Зеленским

В Институте изучения войны говорят, что любое соглашение должно включать признание легитимности украинской власти. В то же время высокопоставленные российские чиновники продолжают отрицать легитимность украинского президента, правительства, Конституции и не признают суверенитет Украины.

В связи с этим недавние попытки главы Кремля выражать заинтересованность в мирных переговорах о прекращении войны считают мнимыми.

Кроме этого, накануне заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев во время Петербургского международного юридического форума заявил, что сейчас якобы нет украинских официальных лиц, которые имеют полномочия заключать мирный договор с Россией, и Москве, вероятно, придется обратиться к Конституции Украины для определения полномочных партнеров по переговорам.

Медведев также поставил под сомнение суверенитет Украины и заявил, что она является "государством-неудачником", а якобы отсутствие легитимности ее лидеров вызывает "серьезные вопросы" относительно того, с кем Россия может вести диалог.

В ISW считают, что заявления пропагандиста прямо противоречат договоренности Путина с президентом США Дональдом Трампом о немедленном начале двусторонних переговоров с Украиной.

Они наоборот свидетельствуют о том, что Россия не заинтересована во взаимодействии с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками украинского правительства, которые являются ключевыми для двусторонних переговоров о прекращении войны. Аналитики подчеркивают, что любое долгосрочное мирное соглашение между Россией и Украиной должно включать однозначное признание Россией легитимности украинского президента, правительства и украинской Конституции.

К слову, ранее Кремль не поддержал инициативу Зеленского по 30-дневному перемирию. Дмитрий Песков заявил, что якобы "интересы выхода на мирные переговоры являются первоочередными" для России, но одновременно в очередной раз поставил под сомнение легитимность украинского лидера.