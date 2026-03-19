В Кремле заявили, что трехсторонние переговоры сейчас "на паузе"

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Украины, России и США приостановлена.

Об этом сообщает ТАСС.

Что в Кремле говорят о статусе переговоров?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры Украины, России и США сейчас на паузе. В то же время Кирилл Дмитриев продолжает работу в рамках двусторонней группы России и США.

Напомним, представитель украинского МИД Георгий Тихий отметил, что переговорный трек между Украиной и США и Россией сейчас стоит на паузе из-за конфликта США и Ирана. Он подчеркнул, что переговоры не отменены, а отсрочены.

