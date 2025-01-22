Будущие отношения США и России, по его словам, трудно предсказать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Какое "окно возможностей" усмотрели в России

Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности администрации, которая пришла, но все же: по сравнению с безнадежностью во всех аспектах бывшего хозяина Белого дома, на сегодня есть, пусть и небольшое, но окно возможностей,

– сказал Рябков, выступая в среду, 22 января, в Институте США и Канады РАН (ИСКРАН).

Рябков считает, что в США в ближайшее время обострятся внутриполитические конфликты и споры.

По его мнению, новый этап в российско-американских отношениях и в мировой политике в целом будет сопровождаться многочисленными вызовами, динамичными изменениями и высоким уровнем непредсказуемости.

"Трамп, несомненно, движим идеей, назовем вещи своими именами, мессианства, исторического мессианства. Не случайно он объявил в инаугурационной речи, что Господь спас его, чтобы сделать его страну снова великой. Это та реальность, которая в прошлом, наверняка, отсутствовала с точки зрения объекта исследований", – говорится в его заявлении.

После инаугурации 20 января Трамп подтвердил в Белом доме важность скорейшего завершения войны между Россией и Украиной. Он также выразил намерение провести встречу с Путиным после налаживания переговорного процесса.