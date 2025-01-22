Майбутні відносини США та Росії, за його словами, важко передбачити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Яке "вікно можливостей" угледіли в Росії

Ми не можемо нічого сказати на сьогодні про ступінь договороздатності адміністрації, яка прийшла, але все ж таки: порівняно з безнадією в усіх аспектах колишнього хазяїна Білого дому, на сьогодні є, нехай і невелике, але вікно можливостей,

– сказав Рябков, виступаючи в середу, 22 січня, в Інституті США і Канади РАН (ІСКРАН).

Рябков вважає, що у США найближчим часом загостряться внутрішньополітичні конфлікти та суперечки.

На його думку, новий етап у російсько-американських відносинах та у світовій політиці загалом супроводжуватиметься численними викликами, динамічними змінами та високим рівнем непередбачуваності.

"Трамп, безсумнівно, рухомий ідеєю, назвемо речі своїми іменами, месіанства, історичного месіанства. Не випадково він оголосив в інавгураційній промові, що Господь врятував його, щоб зробити його країну знову великою. Це та реальність, яка в минулому, напевно, була відсутня з точки зору об'єкта досліджень", – йдеться в його заяві.

Після інавгурації 20 січня Трамп підтвердив у Білому домі важливість якнайшвидшого завершення війни між Росією та Україною. Він також висловив намір провести зустріч із Путіним після налагодження переговорного процесу.