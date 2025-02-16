Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Официально переговоры между США и Россией еще не начались

Разговор Трампа и Путина стал только отправной точкой для дальнейших переговоров. Но на самом деле переговоры еще не начались.

Есть телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта. Я предполагаю, что будут дальнейшие разговоры, чтобы выяснить, как будет выглядеть процесс, о котором можно будет говорить,

– сказал он.

В переговорах примут участие Украина, Россия и третьи стороны.

Относительно переговоров с российскими чиновниками в Саудовской Аравии, запланированных на ближайшие несколько дней, Рубио сказал: одна встреча не поставит точку в войне.

Интересно, что несколько дней назад госсекретарь заявил: кроме территориальных претензий во время переговоров следует обсудить контроль над вооружением, языковые и культурные вопросы. Все эти вопросы он назвал чувствительными, и над ними придется работать.