Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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Офіційно переговори між США та Росією ще не почалися

Розмова Трампа та Путіна стала тільки відправною точкою для подальших перемовин. Але насправді переговори ще не почалися.

Є телефонна розмова між президентом Путіним і президентом Трампом, в якій обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту. Я припускаю, що будуть подальші розмови, щоб з'ясувати, як виглядатиме процес, про який можна буде говорити,

– сказав він.

У переговорах візьмуть участь Україна, Росія і треті сторони.

Стосовно переговорів з російськими чиновниками в Саудівській Аравії, запланованих на найближчі кілька днів, Рубіо сказав: одна зустріч не поставить крапку у війні.

Цікаво, що кілька днів тому держсекретар заявив: окрім територіальних претензій під час перемовин слід обговорити контроль над озброєнням, мовні та культурні питання. Усі ці питання він назвав чутливими, і над ними доведеться працювати.