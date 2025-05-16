Переговоры в Стамбуле: в украинском МИД назвали повестку дня

Сегодня, 16 мая, в Турции могут состоятся переговоры между Украиной и Россией. Украинские чиновники уже прибыли в Стамбул.

Представитель МИД Георгий Тихий рассказал о повестке дня встречи и сказал, к каким переговорам сегодня готова украинская сторона. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какова повестка дня переговоров в Стамбуле

По словам Тихого, президент Владимир Зеленский вчера, 15 мая, решил направить украинскую делегацию в Стамбул, несмотря на то, что от России прибыли представители низкого уровня, чей мандат не до конца понятен.

Украинская делегация сегодня поймет на этой встрече, увидит, какие решения вообще могут принимать российские представители. Для украинской делегации приоритет номер один в повестке дня это полное безусловное длительное прекращение огня,

– говорит представитель МИД.

Он добавляет, что именно это будет индикатором готовности россиян к конструктивной работе.

Заметим, что в Стамбуле, кроме делегации во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, также находятся министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Утром они уже провели встречу с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании и спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Тихий отмечает, что во время этого удалось скоординировать позиции перед встречей делегаций Украины и России, которая состоится позже сегодня в Стамбуле.

Сейчас проходят трехсторонние переговоры на уровне министров иностранных дел. Среди присутствующих госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США Кит Келлог, глава украинского МИД Сибига, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Рустам Умеров, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан и руководитель турецкой разведки Ибрагим Калин.

По словам представителя МИД, сейчас такой трехсторонний формат на уровне министров нужен для того, чтобы согласовать позицию относительно переговоров и обменяться мнениями.