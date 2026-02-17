Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров: что происходит в Женеве
Очередной раунд трехсторонних мирных переговоров с участием представителей Украины, России и США запланирован на 17 и 18 февраля. Так, украинская делегация уже прибыла на место встречи в Женеве.
О том, что происходит в сердце Швейцарии и какие основные подробности переговоров известны на данный момент, пишет 24 Канал.
Актуально США расширили состав делегации в Женеве, – CNN
Какие главные новости с переговоров в Женеве?
Отметим, что впервые с начала полномасштабного вторжения стороны встретились в Европе для переговоров. Накануне Россия объявила, что в повестке дня будет вопрос территорий. Украина планирует поднять темы энергетического перемирия и гуманитарных вопросов.
В украинскую делегацию вошли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Вадим Скибицкий, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Давид Арахамия.
США представляют Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.
По данным росСМИ, российская переговорная команда уже прибыла на место переговоров в Женеве. По состоянию на 13 часов дня в российских медиа писали, что переговоры стартуют через час. Российская делегация должна вскоре прибыть на место. Около 12:30 стало известно, что украинская делегация прибыла на место встречи. Как заявил Дмитрий Песков, официальных результатов на сегодня ожидать не следует, ведь переговоры продолжатся завтра. Прокремлевские медиа сообщают, что на встрече Украина – США – Россия в повестке дня будут стоять вопросы территорий, военной сферы, политики, экономики и различных аспектов безопасности. Журналистка CNN Гейли Бритцки в X написала, что американскую делегацию, кроме Виткоффа и Кушнера, представляют также Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и министр армии США Дэн Дрисколл.
США расширили состав делегации
