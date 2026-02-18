Второй день переговоров в Женеве: Зеленский озвучил главные задачи

Президент Владимир Зеленский провел совещание с украинской делегацией перед началом нового раунда переговоров в Женеве. По его словам, предыдущий день был насыщен различными форматами встреч –как двусторонними, так и многосторонними.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем телеграмме.

Смотрите также У нас нет времени на все это л**но, – Зеленский об участии Мединского на переговорах в Женеве

Какие задачи стоят перед делегацией в Женеве?

Речь идет о двусторонних переговорах между представителями Украины и США, а также об отдельных трехсторонних форматах с участием украинской, американской и российской сторон. Обсуждения проходили в двух ключевых направлениях – военном и военно-политическом.

Кроме того, украинская делегация совместно с американской провела встречу с представителями европейских государств – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии. Зеленский отметил, что участие Европы в процессе является принципиально важным для реализации возможных договоренностей. Украина рассчитывает на конструктивную роль партнеров и их способность обеспечить результат.

Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап. Спасибо американской стороне за внимание к деталям и терпение в разговорах с имеющимися представителями России,

– добавил Зеленский.

Среди задач для украинской делегации – максимальная результативность переговоров и продвижение решений, которые откроют реальные шансы на мир, говорит президент. В повестке дня нынешних встреч – гуманитарный блок, в частности вопрос обмена военнопленными и освобождения гражданских.

Зеленский поручил команде в Женеве поднять вопрос о встрече с Путиным