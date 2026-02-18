Про це Володимир Зеленський розповів у своєму телеграмі.

Які завдання стоять перед делегацією у Женеві?

Йдеться про двосторонні переговори між представниками України та США, а також про окремі тристоронні формати за участю української, американської та російської сторін. Обговорення відбувалися у двох ключових напрямах – військовому та військово-політичному.

Крім того, українська делегація спільно з американською провела зустріч із представниками європейських держав – Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. Зеленський наголосив, що участь Європи у процесі є принципово важливою для реалізації можливих домовленостей. Україна розраховує на конструктивну роль партнерів та їхню спроможність забезпечити результат.

Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками Росії,

– додав Зеленський.

Серед завдань для української делегації – максимальна результативність перемовин та просування рішень, які відкриють реальні шанси на мир, каже президент. У порядку денному нинішніх зустрічей – гуманітарний блок, зокрема питання обміну військовополоненими та звільнення цивільних.

