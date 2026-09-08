Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Иван Тимочко. По его словам, существует несколько факторов, которые заставят Путина пойти на уступки.

Как заставить Россию прекратить войну?

Как подчеркнул Тимочко, сейчас диктатор демонстрирует, что готов идти до конца ради максимальной выгоды. Но это не так. Чем сильнее будет давление на Путина и чем больше неудач он потерпит в войне в Украине, тем быстрее диктатор пойдет на уступки.

Россия уже на пятом году полномасштабной войны так и не добилась ни одного стратегического успеха. Даже оперативные успехи довольно относительны. Так же в течение последних месяцев было нанесено много значительных ударов по их логистике. Поэтому у Путина не такие прочные и устойчивые позиции, как он хочет это представить,

– сказал Тимочко.

Путин, как старый сотрудник КГБ, будет пытаться маневрировать, выкручиваться, чтобы достичь своих целей. Но на него можно повлиять. И здесь все зависит от мировых лидеров и их решений в отношении России.

При каких условиях Путин пойдет на прекращение войны: смотрите видео 24 Канала