США хотят завершения войны до лета и продвигают четкий график переговоров, – Зеленский
- США хотят завершения войны в Украине до лета и продвигают четкий график переговоров.
- Вашингтон предлагает подписывать ключевые соглашения, включая гарантии безопасности, примерно в один временной период.
Президент Владимир Зеленский заявил, что США хотят окончания войны в Украине до лета. Вашингтон продвигает четкий график переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Что Зеленский рассказал о мирных планах США?
Американцы говорят, что хотят все сделать до июня и будут делать все, чтобы война закончилась,
– отметил Зеленский.
По словам Зеленского, США предложили сторонам завершить войну до начала лета.
Вашингтон продвигает четкий Sequence Plan – график этапов и договоренностей. Там пока не говорят о выходе из переговорного процесса.
Американская сторона предлагает подписывать ключевые соглашения, включая гарантии безопасности, примерно в один временной период.
Зеленский добавил, что следующий раунд переговоров может состояться через неделю.
По информации Reuters, США хотели бы, чтобы соглашение было подписано уже в марте
По информации издания, переговорщики Украины и Штатов обсуждают возможность подписания соглашения о мирном урегулировании войны в Украине уже в марте этого года.
Мирное соглашение могут вывести на референдум одновременно с национальными выборами, вероятно, в мае. Хотя в Украине не готовы проводить выборы так быстро.