США хотят завершения войны до лета и продвигают четкий график переговоров, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что США хотят окончания войны в Украине до лета. Вашингтон продвигает четкий график переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Что Зеленский рассказал о мирных планах США?

Американцы говорят, что хотят все сделать до июня и будут делать все, чтобы война закончилась,

– отметил Зеленский.

По словам Зеленского, США предложили сторонам завершить войну до начала лета.

Вашингтон продвигает четкий Sequence Plan – график этапов и договоренностей. Там пока не говорят о выходе из переговорного процесса.

Американская сторона предлагает подписывать ключевые соглашения, включая гарантии безопасности, примерно в один временной период.

Зеленский добавил, что следующий раунд переговоров может состояться через неделю.

По информации Reuters, США хотели бы, чтобы соглашение было подписано уже в марте