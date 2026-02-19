Я не приму все, – Зеленский назвал главные препятствия миру
- На мирных переговорах в Женеве Украина и Россия достигли прогресса в военном направлении, но остаются разногласия в политических вопросах и вопросе Донбасса.
- Зеленский подчеркнул, что Украина не может согласиться на предложение России выйти из Донбасса в обмен на завершение войны, подчеркивая необходимость гарантий.
Украина и Россия во время недавних мирных переговоров в Женеве продвинулись в вопросах относительно военного направления. Несмотря на это, у Киева и Москвы до сих пор разная позиция в политических вопросах и вопросе Донбасса.
Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
Что мешает достижению мирного соглашения?
Президент рассказал, что в военном направлении стороны близки к согласованию документа, в котором будет четко прописано, как именно будут контролировать соблюдение режима прекращения огня сразу после его объявления.
По политическому направлению все сложнее. У нас нет единой позиции – даже в трехстороннем формате. У нас три разные точки зрения по вопросу территорий,
– признался украинский президент в недавнем интервью.
Владимир Зеленский напомнил, что во время переговоров в Саудовской Аравии в 2025 году США предлагали прекратить огонь, зафиксировать линию разграничения и решать территориальные вопросы дипломатическим путем.
Но сейчас стороны "немного вышли из той позиции", хотя Украина демонстрировала готовность к соблюдению предложенной позиции. Он отметил, что хочет поддержать любой формат, чтобы не прекращать диалог между сторонами.
Но это не означает, что я приму все,
– уточнил он.
Какие требования выдвигает Россия?
Кроме вышеупомянутого, украинский президент заявил, что Россия предлагает Украине самостоятельно выйти из Донбасса в обмен на завершение войны, однако Киев не может согласиться на юридическое признание этих территорий российскими.
Я не могу поддержать такую идею. Думаю, что даже при очень тяжелых обстоятельствах я не уверен, что наш народ будет к этому готов. Потому что, как вы сказали, десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины,
– отметил он.
По его мнению, Украине нужны сильные гарантии безопасности, в частности, от США, присутствие европейцев, а также украинская армия в размере 800 тысяч. Но даже при этих условиях "никто не может дать нам слово, что Путин не придет снова".
"И один из очень важных моментов – линии обороны. Поэтому когда мы говорим о безопасности, когда мы говорим о Донбассе, о Донецкой области, я также думаю как президент о линии обороны, которые там очень сильные", – резюмировал он.
О чем еще сказал Зеленский в интервью?
Он предположил, что Россия хочет заменить его на посту президента Украины. Несмотря на это, он готов провести президентские выборы, но для этого нужно хотя бы двухмесячное перемирие для обеспечения необходимых условий.
Также Владимир Зеленский заявил, что Украина борется со случаями коррупции. По его словам, строится большая антикоррупционная инфраструктура, и что Киев открыт к обсуждению внутренних проблем.
В то же время у Зеленского спросили, отдал бы тот приказ убить Владимира Путина, если бы возникла такая возможность. Президент ответил, что не уверен в том, что это убийство что-то бы кардинально изменило бы в системе.