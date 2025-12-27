Есть красные линии для Украины и требования России – это и территории, и ЗАЭС, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил 27 декабря, что прежде всего надо работать над минимизацией несогласованных вопросов в мирных переговорах. В то же время он добавил, что Украина имеет "красные линии".

Речь, частности, о территориальных вопросах и Запорожской АЭС. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о "красных линиях" Украины?

По словам президента Зеленского, вопросы территорий и ЗАЭС являются очень чувствительными и не могут решаться без учета позиции общества.

Безусловно, есть красные линии сегодня для Украины. Я уверен, что есть компромиссные предложения американцев, и наверное, у нашего врага всегда есть свои цели. Все эти вопросы очень чувствительны: и территории, и ЗАЭС – вы знаете мое отношение, что юридически мы ничего признавать не будем,

– сказал лидер Украины.

Зеленский добавил, что в случае изменений подходов власть будет коммуницировать с украинцами. Возможные решения будут приниматься, по его словам, через обсуждение с обществом, референдум или законодательные изменения.

Президент также отметил, что Россия отвечает на мирные переговоры Украины и США массированными атаками. Именно поэтому Зеленский обратил внимание на гарантии безопасности. По его словам, сейчас это один из главных вопросов для Украины.

Для нас сегодня самое главное, что если мы идем на те или иные шаги, важно, чтобы гарантии безопасности были сильными, мы были защищены,

– сказал Зеленский.

