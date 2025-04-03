Зеленский очертил "красные линии" Украины на мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский очертил условия на переговорах, на которые не пойдет Украина. В частности Украина не будет признавать оккупированные территории российскими и не пойдет на уменьшение армии.

Для Украины сильная армия является залогом безопасности, а потому и "красной линией", объяснил Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Зеленский назвал условия мира, на которые Украина не пойдет

"Для нас приоритет – наша сильная армия. Поэтому это (для нас) "красная линия" – никаких уменьшений в разы нашей армии. Если честно, мы будем делать все, чтобы оставить армию в том состоянии по количеству, которая есть сегодня. Большая армия, которая в три раза больше, чем (была) в начале войны. Армия, которая может только модернизироваться. Вот какие изменения могут быть после окончания войны", – рассказал Зеленский, отвечая на вопрос председателя Черниговского областного совета Елены Дмитренко.

Он также напомнил на том, что Украина не признает оккупированные территории российскими.

Другие геополитические вещи – это непризнание любых территорий, которые оккупировала Россия, русскими. Это украинские территории, это для нас одна из главных "красных линий". В любом случае, это временно оккупированные территории,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что справедливый мир наступит тогда, когда все украинские территории вернутся.

"Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий состоялось со временем дипломатическим путем... Я думаю, что наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь", – сказал президент.

Он добавил, что Украина будет работать на наказанием военных преступников, но пока не известно, будут ли все партнеры и в дальнейшем поддерживать нашу страну в этом.