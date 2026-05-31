До следующей зимы нужно выйти на переговоры, –Зеленский

Зеленский заявил, что Россия постепенно теряет инициативу на поле боя, а ее потери ежемесячно растут. По мнению главы государства, это создает "окно возможностей" для дипломатических переговоров с Москвой.

Украина вместе с партнерами должна использовать этот период до следующей зимы для поиска формата диалога. Об этом он заявил в интервью для CBC News.

Что известно об "окне для переговоров"?

Зеленский заявил, что начиная с декабря 2025 года Россия начала терять инициативу на фронте и все чаще несет значительные потери.

Глава государства подчеркнул, что эта тенденция может создать условия для дипломатического урегулирования войны, если международное давление на Кремль будет усиливаться.

Да, это правда, что в течение этого периода времени – я могу сказать немного больше. С декабря – это началось в декабре 2025 года, Россия начала терять инициативу на поле боя. И с этой точки зрения я поделился этой информацией с нашими американскими партнерами. Я сказал им в январе, что, по моему мнению, у нас есть окно для переговоров, потому что каждый месяц они будут терять все больше людей, и они потеряют инициативу на поле боя,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ключевым фактором возможных переговоров является не только военная ситуация, но и экономическое и санкционное давление на Россию со стороны США и Европы.

"Теперь у нас есть этот период времени до зимы. Поэтому я думаю, что до зимы нам нужно найти способ, дипломатический путь, сесть и поговорить. Но это зависит от давления на Путина, давления в его обществе, и я думаю, что он растет, давления санкций – не отменять их, а вводить больше", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Россия все чаще компенсирует потери массированными атаками, однако не может достигать значительного территориального продвижения. Он отметил, что сейчас формируется временной промежуток до зимы, который может стать решающим для запуска дипломатических процессов.

Президент также отметил, что потенциальный переговорный формат должен быть согласован Украиной и европейскими партнерами. Среди возможных участников он упомянул Великобританию, Францию и Германию, а также страны Северной Европы и Турцию как возможного посредника.

В то же время Зеленский подчеркнул, что любой диалог возможен только при условии готовности России к переговорам и прекращения агрессии.

Какой еще фактор может заставить Россию сесть за стол переговоров?

Зеленский заявил, что Россия ежемесячно несет масштабные потери на фронте, которые составляют десятки тысяч военных. По его словам, речь идет примерно о 30 – 35 тысяч российских солдат в месяц, что является "огромным количеством".

Такие показатели связаны с увеличением интенсивности российских штурмов на украинских позициях. В то же время Россия вынуждена проводить мобилизацию в почти сопоставимых объемах, чтобы компенсировать потери личного состава.

Зеленский отметил, что это создает для Кремля серьезную проблему дефицита людей на фронте. По его словам, российская армия постепенно приближается к кадровому кризису из-за постоянного истощения ресурсов.

Именно рост потерь и нехватка военных могут заставить Россию к диалогу. Он также добавил, что ситуация свидетельствует о постепенном истощении наступательного потенциала российских войск.