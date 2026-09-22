Нам нужно двигаться быстро, – Зеленский ответил, хочет ли он встретиться с Путиным

Президент Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы положить конец войне. Однако есть сомнения, что российский диктатор хочет ее закончить.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, сообщает 24 Канал.

Нужно положить конец войне

Зеленский подчеркнул, что нужно как можно быстрее двигаться к завершению войны. Нужно наконец-то все закончить.

Если проблема уже возникла, то нужно ее решать. Завершать путем диалога. Хоть смейтесь, хоть ненавидьте друг друга, но нужно сесть за стол переговоров и завершить войну,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что готов встретиться с Путиным и положить конец войне. Однако возникает вопрос, что на самом деле добивается российский диктатор.

Я согласен на трехстороннюю встречу и прекращение войны. Думаю, что Путин пока не готов к трехсторонней встрече и не готов прекратить войну,

– подчеркнул Зеленский.

Добавим, что Зеленский подтвердил: во время разговора с Трампом они обсуждали, как положить конец войне. Также лидеры обсуждали вопрос энергетического перемирия.