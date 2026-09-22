Нам нужно двигаться быстро, – Зеленский ответил, хочет ли он встретиться с Путиным
Президент Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы положить конец войне. Однако есть сомнения, что российский диктатор хочет ее закончить.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, сообщает 24 Канал.
Нужно положить конец войне
Зеленский подчеркнул, что нужно как можно быстрее двигаться к завершению войны. Нужно наконец-то все закончить.
Если проблема уже возникла, то нужно ее решать. Завершать путем диалога. Хоть смейтесь, хоть ненавидьте друг друга, но нужно сесть за стол переговоров и завершить войну,
– отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что готов встретиться с Путиным и положить конец войне. Однако возникает вопрос, что на самом деле добивается российский диктатор.
Я согласен на трехстороннюю встречу и прекращение войны. Думаю, что Путин пока не готов к трехсторонней встрече и не готов прекратить войну,
– подчеркнул Зеленский.
Добавим, что Зеленский подтвердил: во время разговора с Трампом они обсуждали, как положить конец войне. Также лидеры обсуждали вопрос энергетического перемирия.