Зеленский встретится с Виткоффом и Кушнером: президент поделился ожиданиями

В четверг, 12 ноября, американские спецпредставители должны вылететь в Москву, где встретятся с Владимиром Путиным. Представители президента США должны обсудить вопросы, которые поднимались на переговорах в Абу-Даби.

После этого они должны прилететь в Дублин, где встретятся с украинским лидером. Об этом президент Украины рассказал во время беседы с журналистами.

Что сказал Зеленский?

В среду, 11 ноября, в Ирландии Владимир Зеленский поделился своими ожиданиями от поездки Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Представители будут обсуждать, прежде всего, вопросы гуманитарного характера.

Он отметил, что в Абу-Даби обсуждался обмен пленными по формулам "1000 на 1000" и "1200 на 1200". Украинский лидер заявил, что не видит причин, почему Россия могла бы отказаться от такого предложения.

Киев ожидает, что в четверг, 12 ноября, американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер передадут реакцию Кремля на гуманитарное направление переговоров и гарантии безопасности. По словам Зеленского, во время встречи в Абу-Даби украинская сторона поднимала вопросы энергетического перемирия и прекращения огня на море. Однако представители российской делегации утверждали, что якобы не имеют полномочий обсуждать этот вопрос

Тем не менее, мы договорились, что американская сторона будет встречаться с российским лидером и там все эти вопросы будут подняты, поэтому я рассчитываю как минимум получить ответ,

– подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что стороны также будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. Американцы получат ответ от россиян по этим вопросам. Кроме того, украинский лидер отметил, что будет обсуждаться возможность проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров.