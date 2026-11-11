Президент України зустрінеться із Віткоффом та Кушнером: Зеленський поділився очікуваннями

Після цього вони мають прилетіти до Дубліна, де зустрінуться із українським очільником. Про це президент України розповів під час розмови з журналістами.

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Що сказав Зеленський?

У середу, 11 листопада, в Ірландії Володимир Зеленський поділився очікуваннями від поїздки Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви. Представники говоритимуть передусім про питання гуманітарного характеру.

Він зазначив, що В Абу-Дабі обговорювали обмін полоненими за формулами "1000 на 1000" та "1200 на 1200". Український лідер сказав, що не бачить причин, чому Росія мала б відмовитися від такої пропозиції.

Київ очікує, що у четвер, 12 листопада, американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер передадуть реакцію Кремля на гуманітарний напрям переговорів і гарантії безпеки. За словами Зеленського, під час зустрічі в Абу-Дабі українська сторона піднімала питання енергетичного перемир'я, та припинення вогню на морі. Проте представники російської делегації стверджували, що нібито не мають мандату обговорювати це питання

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Тим не менш, ми домовилися, що американська сторона буде зустрічатися з російським лідером і там всі ці питання будуть підняті, тому я розраховую як мінімум отримати відповідь– підкреслив Зеленський.

Президент сказав, що сторони також говоритимуть про гарантії безпеки для України. Американці отримають відповідь росіян щодо цих питань. Окрім того, український лідер зазначив, що обговорюватимуть можливість провести тристоронню зустріч на рівні лідерів.