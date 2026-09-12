Украина находится в "благоприятном положении для переговоров", – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится в более выгодной позиции для переговоров о прекращении войны, чем в прошлом году. По его словам, важным сигналом стало то, что американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили не только Москву, но и Киев.

Об этом он заявил в интервью изданию DW.

Зеленский назвал главное преимущество Украины

Зеленский подчеркнул, что во время встречи с представителями США четко объяснил им, что у Украины есть возможности для переговоров о прекращении войны.

Президент обратил внимание на потери российской армии. По его оценкам, Россия ежемесячно теряет более 30 тысяч военных, при этом ее территориальные завоевания на поле боя остаются ограниченными. Это свидетельствует о высокой цене, которую Москва платит за незначительные результаты на фронте.

Вот почему мы считаем, что сейчас у нас хорошая позиция для переговоров,

– сказал Зеленский.

Украина сейчас сильнее, чем была в прошлом году. Он также назвал позитивным сигналом то, что американские представители провели переговоры как с российской, так и с украинской стороной.

Зеленский считает, что нынешняя ситуация создает возможности для продвижения переговорного процесса и поиска путей к прекращению войны.

Напомним, Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в США. По его словам, такая встреча могла бы состояться в декабре в Майами, где 14–15 декабря запланирован саммит лидеров "Группы двадцати".

Зеленский подчеркнул, что личная встреча необходима для того, чтобы напрямую поговорить и принять решение о завершении войны. В то же время он отметил, что для него важны не сами слова во время возможного разговора с Путиным, а его конкретный результат.

Пока Кремль не сообщал, планирует ли Путин лично посетить саммит "Группы двадцати" в США. Последний раз Зеленский и Путин встречались лично 9 декабря 2019 года в Париже во время саммита "нормандской четверки", а после начала полномасштабного вторжения России их личных переговоров не было.