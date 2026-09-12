Про це він сказав в інтерв'ю виданню DW.

Зеленський назвав головну перевагу України

Зеленський наголосив, що під час зустрічі з представниками США чітко пояснив їм, що Україна має можливості для переговорів щодо завершення війни.

Президент звернув увагу на втрати російської армії. За його оцінками, Росія щомісяця втрачає понад 30 тисяч військових, водночас її територіальні здобутки на полі бою залишаються обмеженими. Це свідчить про високу ціну, яку Москва платить за незначні результати на фронті.

Ось чому ми вважаємо, що зараз у нас гарна позиція для переговорів,

– сказав Зеленський.

Україна зараз сильніша, ніж була минулого року. Він також назвав позитивним сигналом те, що американські посланці провели переговори як із російською, так і з українською стороною.

Зеленський вважає, що нинішня ситуація створює можливості для просування переговорного процесу та пошуку шляхів до припинення війни.

Нагадаємо, Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним на саміті G20 у США. За його словами, така зустріч могла б відбутися у грудні в Маямі, де 14 – 15 грудня запланований саміт лідерів "Групи двадцяти".

Зеленський наголосив, що особиста зустріч необхідна для того, щоб безпосередньо поговорити та ухвалити рішення щодо завершення війни. Водночас він підкреслив, що для нього важливими є не самі слова під час можливої розмови з Путіним, а її конкретний результат.

Наразі Кремль не повідомляв, чи планує Путін особисто відвідати саміт G20 у США. Востаннє Зеленський і Путін зустрічалися особисто 9 грудня 2019 року в Парижі під час саміту "нормандської четвірки", а після початку повномасштабного вторгнення Росії їхніх особистих переговорів не було.