Рассчитываем на переговоры на следующей неделе, – Зеленский о подготовке к встречам
- Украина рассчитывает на переговоры на следующей неделе и поддерживает контакты с американской стороной.
- Зеленский заявил, что Украина готова работать во всех рабочих форматах и готовится к будущим встречам.
Украина рассчитывает на переговоры на следующей неделе и способна работать в любых форматах. Сейчас Киев активно поддерживает контакты с американской стороной.
Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в конце 1438-го дня полномасштабной войны.
Смотрите также Или осталось немного, или будем работать дальше: Зеленский о конце войны в Украине
Что говорит Зеленский о переговорах?
Президент заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова. По словам Владимира Зеленского, сейчас продолжаются контакты с американской стороной для конкретики, в частности, относительно дальнейших встреч.
Украина готова работать во всех рабочих форматах. Важно, чтобы результаты были и чтобы встречи были. Мы рассчитываем на встречи на следующей неделе, мы готовимся к ним,
– сказал он.
В то же время дополнительных деталей по этому поводу президент не рассказал.
На каком этапе переговоры сейчас?
Американская и российская делегации провели переговоры во Флориде, Стив Уиткофф заявил о продуктивных и конструктивных разговорах. Обсуждения непосредственно касались вопроса окончания войны в Украине.
В то же время следующий раунд трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией запланирован также в Абу-Даби. По предварительной информации, встречи состоятся уже в воскресенье, 1 февраля, но деталей нет.