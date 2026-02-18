Есть понимание, как мониторить прекращение огня и войны – Зеленский после переговоров в Женеве
- Президент Зеленский сообщил о значительном прогрессе в военном направлении на переговорах в Женеве, в частности договорились о механизме мониторинга прекращения огня с участием американской стороны.
- Политические вопросы остаются сложными для обсуждения, но стороны договорились продолжать диалог, хотя такого прогресса, как в военной сфере, не достигнуто.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал результаты двух дней переговоров в Европе с участием украинской, американской и швейцарской сторон. По его словам, в военном направлении удалось достичь значительного прогресса.
В то же время политические вопросы остаются предметом обсуждений и диалога. Об этом сообщил Зеленский в эксклюзивном комментарии для 24 Канала.
Что сказал президент?
По словам президента, стороны договорились о механизме мониторинга прекращения огня.
Военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическое соглашение. Мониторинг будет точно с участием американской стороны, – сказал Зеленский.
Детали технических нюансов контроля будут сообщены после возвращения украинской делегации. Президент подчеркнул, что достигнутый прогресс в военном направлении является важным сигналом для всех сторон.
Что касается политической составляющей, Зеленский подчеркнул, что позиции сторон пока различаются, а обсуждение сложных и чувствительных вопросов продолжается.
"Был диалог, договорились идти дальше, договорились продолжать. Там такого прогресса, как в военном плане, я не услышал", – добавил президент.
Президент поблагодарил американскую и швейцарскую стороны за организацию встречи и отметил важность европейского присутствия в переговорах. Это, по его мнению, создает дополнительные возможности для конструктивного развития переговорного процесса.
Что рассказала российская сторона о переговорах?
Трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США прошли в Женеве 17 – 18 февраля. По словам российской стороны, они были сложными.
По словам Мединского, несмотря на сложный процесс встречи, переговоры были "деловыми". Обсуждения проходили в разных форматах. В среду, 18 февраля, встреча делегаций длилась около 2 часов.