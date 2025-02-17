12 февраля Дональд Трамп провел с Путиным телефонный разговор. По словам главы США, российский диктатор хочет завершения войны. Уже 18 февраля в Саудовской Аравии между делегациями американцев и оккупантов начнутся переговоры. The New York Times очертил, каким может быть потенциальный мирный договор между Россией и Украиной, передает 24 Канал.

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Кто будет за столом переговоров

Джо Байден в свое время пытался дипломатически изолировать Россию и заявлял, что в любых переговорах о судьбе Украины должны участвовать украинцы. Дональд Трамп отказался от этого подхода, когда 12 февраля обсуждал Украину во время длительного разговора с Путиным, а потом сказал, что "проинформирует" Владимира Зеленского о деталях этой беседы. Сейчас изолированной является Украина, которую также не пригласили на переговоры в Саудовской Аравии.

Европу США также не видят за столом переговоров. Об этом четко сказал спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

Вероятными посредниками в переговорах могут выступить такие страны, как Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Турция. Эти страны уже выполняли роль посредников между Украиной и Россией в таких вопросах, как обмен пленными и навигация в Черном море.

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Территориальные уступки

Украина заявила, что никогда юридически не признает никаких изменений своих границ. Россия претендует не только на примерно 20 процентов территории страны, которую она уже контролирует. Она требует вывода украинских войск из части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей/

Возможным компромиссом может стать заморозка боевых действий. Россия сохраняет контроль над территорией, которую она уже захватила, но прекращает наступление. Украина и Запад формально не признают аннексию Россией украинских территорий. Соглашение может предусматривать, что территориальные споры будут решаться мирным путем в какой-то момент в будущем - скажем, через 10 или 15 лет, как предлагали украинские переговорщики по статусу Крыма на мирных переговорах 2022 года.

К слову, Украина все еще удерживает около 518 квадтратных километров территории в Курской области России. Москва отвергла идею, что Украина могла бы использовать эту землю как разменную монету в любых будущих переговорах. Но если переговоры начнутся до того, как России удастся выгнать оттуда украинские войска, Украина все еще сможет найти способ обменять отступление от Курска на уступки от Кремля.

Что будет с НАТО и ЕС для Украины

Украина считает членство в НАТО ключевым для предотвращения повторной российской агрессии. Россия считает возможность присоединения Украины к альянсу экзистенциальной угрозой собственной безопасности.

Администрация Трампа уже намекнула, что здесь решение будет в пользу Москвы.

В качестве компромисса можно было бы позволить Украине вступить в Европейский Союз, но не в НАТО. До провала мирных переговоров 2022 года российские переговорщики согласились с формулировкой в проекте договора, согласно которому соглашение будет "совместимым с возможным членством Украины в Европейском Союзе".

Какими будут гарантии безопасности для Украины

Владимир Зеленский назвал, какой может быть альтернатив членству Украины в НАТО. Президент предложил развернуть 200 000 иностранных войск в Украине для обеспечения любого нарушения режима прекращения огня.

Аналитики говорят, что Запад не может предоставить Киеву такое количество войск.

В то же время Россия хочет получить собственные "гарантии безопасности", чтобы гарантировать, что Украина не будет пытаться восстановить свой военный потенциал и отвоевать оккупированные территории. Кремль хочет ограничить численность украинской армии и запретить иностранным войскам въезжать в страну.

Вопрос гарантий безопасности многие аналитики считают самым сложным в любых переговорах.

Команда экспертов во главе с Марком Веллером, профессором международного права из Кембриджа, который специализируется на мирных переговорах, разработала потенциальную сделку, которая предусматривает компромисс: развертывание небольших международных сил численностью 7500 человек, укомплектованных странами, приемлемыми как для России, так и для Украины, для поддержания мира на линии фронта.

Предложение Веллера предусматривает немедленные санкции против любой стороны, если она возобновит боевые действия. Это позволит Украине проводить ограниченные совместные учения с другими странами и сотрудничать с ними в производстве оружия и военной подготовке. Постоянной дислокации иностранных войск в Украине не было, но она могла бы разместить небольшое количество технического персонала. Кроме того, Киев должен был бы согласиться на запрет ракет с дальностью более 250 километров.

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Механизм прекращения огня

Томас Гремингер, бывший швейцарский дипломат, который участвовал в мониторинге прекращения огня на востоке Украины после 2015 года, отмечает три ключевые проблемы.

Первый – согласование "линии соприкосновения", отделяющей российскую территорию от контролируемой Украиной территории. Далее должна быть "зона разграничения" или буфер между противоборствующими силами, чтобы предотвратить случайную стрельбу или недоразумения, которые перерастут в бой. В-третьих, сказал он, нужен какой-то способ привлечь обе стороны к ответственности за нарушение режима прекращения огня.

Формула соглашений "может быть очень технической" по таким вопросам, как зона разведения и соблюдения режима прекращения огня, сказал господин Гремингер. Но, по его словам, эта формулировка может иметь "достаточно решающее влияние на то, будет ли прекращение огня действительным".

НАТО в Восточной Европе

Владимир Путин утверждает, что его война ведется не только против Украины, но и для того, чтобы заставить Запад принять новую архитектуру безопасности в Европе.

За несколько недель до вторжения он выдвинул ультиматум, требуя от НАТО прекратить расширение на восток и выйти из большей части Европы. А во время телефонного разговора с Трампом 12 февраля Путин предупредил о "необходимости устранить первопричины конфликта". Это означает, что Россия, вероятно, выдвинет требования, которые выходят далеко за пределы судьбы самой Украины.

Союзники США, скорее всего, будут утверждать, что отступление НАТО в Европе увеличит риск российского вторжения для таких стран, как Польша и Балтия. Но Трамп мог бы согласиться на такое соглашение, учитывая его скептицизм относительно размещения американских войск за рубежом.

Все это приведет к невероятно сложным переговорам. Гремингер видит по крайней мере три переговорных направления: американо-российское, российско-украинское и российско-европейское.

Трамп и Путин

Путин также имеет требования, которые выходят за пределы территории и безопасности. Во время мирных переговоров 2022 года российские переговорщики пытались уничтожить украинскую идентичность, требуя от Киева сделать русский язык официальным и запретить называть места в честь украинских борцов за независимость. Вероятно, эти проблемы возникнут снова.

Путин также мог бы попытаться использовать урегулирование с Украиной, чтобы получить другие выгоды от господина Трампа, например ослабление санкций. Но, по мнению некоторых аналитиков, именно его очевидное желание заключить грандиозную сделку с Вашингтоном могло стать его самым большим стимулом для мирных договоренностей.

Путин хотел бы иметь долгосрочные продуктивные отношения с этой администрацией. Он должен быть готовым пойти на уступки,

– сказала Роуз Геттемюллер, бывший заместитель государственного секретаря США с опытом переговоров с россиянами.