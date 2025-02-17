Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в интервью телеканалу TRT World.

К теме Турция выступает за немедленное прекращение огня и установление мира в Украине, – Фидан

В Турции готовы способствовать миру в Украине

Глава МИД Турции заявил, что его страна готова "играть любую роль, чтобы способствовать миру в Украине", а также может помочь в послевоенном восстановлении. Однако Фидан отметил, что перед этим нужно прекратить огонь и заключить долгосрочный мирный план.

Турецкий министр добавил, что сейчас администрация Дональда Трампа и ЕС работают над различными аспектами, как достичь прекращения огня и достичь мира. Фидан считает, что соглашение должно быть таким, чтобы не возникла новая война. По его словам, сочетание краткосрочной немедленной потребности в прекращении огня с долгосрочными стратегическими интересами является очень важной задачей, над которой сейчас работают страны.

В то же время Фидан намекнул, что в результате Украине вряд ли удастся сохранить территориальную целостность.

В идеальном мире мы хотели бы видеть сохранение территориальной целостности Украины. Но сейчас идет война, и, к сожалению, в результате этой войны нам приходится принимать некоторые неприятные решения,

– заявил Фидан.

Он добавил, что сейчас страны пытаются решить, ""что могут удержать, что оставить, а что отложить".