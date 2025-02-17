Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана в інтерв'ю телеканалу TRT World.

До теми Туреччина виступає за негайне припинення вогню та встановлення миру в Україні, – Фідан

У Туреччині готові сприяти миру в Україні

Очільник МЗС Туреччини заявив, що його країна готова "відігравати будь-яку роль, щоб сприяти миру в Україні", а також може допомогти у післявоєнній відбудові. Однак Фідан наголосив, що перед цим потрібно припинити вогонь та укласти довгостроковий мирний план.

Турецький міністр додав, що нині адміністрація Дональда Трампа та ЄС працюють над різними аспектами, як досягти припинення вогню та досягти миру. Фідан вважає, що угода має бути такою, аби не виникла нова війна. За його словами, поєднання короткострокової негайної потреби в припиненні вогню з довгостроковими стратегічними інтересами є дуже важливим завданням, над яким нині працюють країни.

Водночас Фідан натякнув, що у результаті Україні навряд чи вдасться зберегти територіальну цілісність.

В ідеальному світі ми хотіли б бачити збереження територіальної цілісності України. Але зараз іде війна, і, на жаль, у результаті цієї війни нам доводиться приймати деякі неприємні рішення,

– заявив Фідан.

Він додав, що нині країни намагаються вирішити, ""що можуть утримати, що залишити, а що відкласти".