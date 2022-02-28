Мирный митинг во время войны: люди вышли с флагом под границу с Беларусью

Украинцы активно выступают в поддержку нашего государства. Люди вышли с флагом под границу с Беларусью.

На улицы вышли граждане Добрянки. Видео опубликовали украинские СМИ.

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Соседей никто не ждет

Жители населённого пункта сообщили соседям, что никто их не ждет в Украине. Также они спели Гимн Украины.

Люди вышли под границу Беларуси: смотрите видео



Отметим, что белорусы поддержали Украину на референдуме. На одном из листов они написали "Русский военный оккупант, иди на х**".

Полный текст публикации:

Мирный митинг во время войны. Жители села Добрянка вышли с флагом под границу с Беларусью.

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