Мирный митинг во время войны: люди вышли с флагом под границу с Беларусью
28 февраля 2022 , 17:21Читати новину українською
Источник:Суспільне Чернігів
Украинцы активно выступают в поддержку нашего государства. Люди вышли с флагом под границу с Беларусью.
На улицы вышли граждане Добрянки. Видео опубликовали украинские СМИ.
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Соседей никто не ждет
Жители населённого пункта сообщили соседям, что никто их не ждет в Украине. Также они спели Гимн Украины.
Люди вышли под границу Беларуси: смотрите видео
Отметим, что белорусы поддержали Украину на референдуме. На одном из листов они написали "Русский военный оккупант, иди на х**".
Полный текст публикации:
Мирный митинг во время войны. Жители села Добрянка вышли с флагом под границу с Беларусью.
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