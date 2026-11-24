За громкими заявлениями из Белого дома о мире, новыми инициативами и обещаниями поддержки скрывается более сложная политическая реальность. И далеко не все сигналы, поступающие из американской столицы, следует воспринимать буквально. Более того, Кремль не оставляет попыток "отбелить" свою репутацию, особенно перед американцами.

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Особую роль в этих процессах играют не только Белый дом и администрация Дональда Трампа, но и Конгресс, где постепенно меняется расстановка политических сил. Для Украины это означает новые вызовы: от борьбы за дальнейшую военную помощь до необходимости выстраивать контакты с еще не определившимися со своим отношением к Киеву американскими политиками.

Насколько серьезны нынешние мирные инициативы Вашингтона, не превращается ли дипломатия в инструмент российского влияния и какие возможности Украина может потерять из-за внутриполитических игр в США – об этом читайте в интервью 24 Канала с корреспонденткой Independence Avenue Media Марией Ульяновской.

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Как Москва использует Меланию Трамп в своих интересах

Мелания Трамп снова предложила провести перемирие между Украиной и Россией, но в этот раз к Рождеству, возможно, и большое, с полноценным прекращением огня, а не только на отдельных территориях. Правда, в Украине немного со скепсисом воспринимают это, потому что понимают, что Россия может снова воспользоваться этим моментом, как было на Херсонщине. Как на все это реагируют в США? Действительно ли Меланию Трамп называют "серым дипломатическим кардиналом"? Действительно ли она набирает весомые позиции в дипломатии?

Относятся так же со скепсисом, как и в Украине. В Украине относятся со скепсисом, потому что понимают последствия мирных договоренностей, которые утверждала, якобы курировала Мелания Трамп. В Соединенных Штатах еще и знают историю ее как первой леди за время первого президентства Трампа, второго президентства Трампа.

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Она вообще не так, чтобы сильно была заинтересована в публичной какой-то политической деятельности в целом. Поэтому вот ее курирование прекращения огня в Украине воспринимается достаточно скептически и с оговорками.

В частности, здесь следует говорить о нескольких моментах. Во-первых, перемирие в Олешках, гуманитарная миссия и все это. Это была очень важная инициатива, потому что удалось спасти, конечно, людей от голода.

Но здесь нужно понимать, что Украина пыталась добиться этого от России, начиная с февраля 2022 года, то есть более полугода россияне не соглашались выпустить людей с этой оккупированной территории, где они же создали гуманитарный кризис. И тут вдруг через посредство Мелании Трамп, которая вдруг узнала вообще об этом и решила, что вот она принесет сейчас мир в Олешки, все произошло.

Здесь важно понимать, что происходит вне публичной плоскости коммуникации этих дипломатических усилий. Насколько известно, россияне пришли к Мелании Трамп, к ее продюсеру Марку Бекману с предложением, чтобы она стала лицом этой гуманитарной миссии, потому что ей это приносит политические дивиденды. А россияне, в свою очередь, согласились на эвакуацию людей из Олешек.

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Здесь важен вопрос: а почему и зачем? И американский эксперт, в частности Эндрю Вайс, пишет, что эти дипломатические шаги Мелании Трамп помогли усилить российскую пропаганду, изменив восприятие агрессивной войны России. По его словам, согласившись на предложенное Меланией якобы перемирие, россияне нашли способ предстать в роли спасателей, а не мучителей.

И вот здесь очень важно понимать, в чем самая большая угроза этих усилий Мелании Трамп. Понятно, что это нужно делать. Украине нужно соглашаться, потому что Украине нужно спасать людей, если нет другого способа.

Если бы у кого-то из нас были родственники в Олешках, мы не знаем, как бы мы здесь поступили. Но вот эти опасности смещения фокуса, распространения русской пропаганды.

Мелания Трамп постоянно говорит об освобождении российских и украинских детей вместо того, чтобы говорить о депортированных Россией детях.

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Я, кстати, спрашивала об этом украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, когда он посещал Вашингтон. Вот во время этой встречи в Белом доме, где Арахамия и Лубинец стояли рядом с Дмитриевым и российской омбудсманкой. И Лубинец говорил, что он не знает, почему госпожа Мелания Трамп говорит это.

Он объяснял, что Украина не депортирует российских детей, не мешает их обратному выезду к родственникам в Россию. Но очень интересно, что во время пресс-конференции, во время его визита в Вашингтон украинская делегация очень восхваляла усилия Мелании Трамп.

Полное интервью с Ульяновской: смотрите видео

И мы видим, что здесь формируется такой альтернативный, очень личностный трек переговоров, где Лубинец договаривается с российской омбудсманкой, коммуникирует с офисом Мелании Трамп для того, чтобы организовывать освобождение украинских граждан. Что верно.

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Но на этой пресс-конференции очень много западных журналистов, американских журналистов спрашивали его, действительно ли эти усилия настолько эффективны, настолько активны? Действительно ли Мелания Трамп действительно занимается этим вопросом? На что Лубинец говорил, что если бы не Мелания Трамп, этого всего не случилось бы.

Он очень поддерживал ее усилия, был очень благодарен, но благодарен настолько, что вдруг сейчас что-то пойдет не так и Мелания Трамп начнет говорить о депортированных российских детях, Украине просто некуда будет отступать, потому что украинская делегация на этих пресс-конференциях в Вашингтоне сказала, что они очень доверяют посреднику Мелании Трамп, что они даже говорят им, что им нужно немного больше подыгрывать России, потому что это выглядит так, будто они играют за Украину.

То есть здесь в коммуникационном вопросе много неоднозначностей, потому что, как я уже сказала, эти усилия Мелании Трамп, они очень нужны, гуманитарные усилия нужны Украине, украинским гражданам, особенно на оккупированных территориях. Но почему это происходит? Это происходит из-за гуманизации России, создания дискурса об обеих сторонах, которые не могут договориться, как говорит сам президент Трамп.

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И вопрос в том, относительно этих будущих усилий, которые анонсируются, перемирие, временное прекращение огня будет где? Это будет Константиновка, о которой анонсируют и которую предлагают россияне, которую россияне не захватили полностью.

И во время также визита в Вашингтон омбудсмен Лубинец заявил о более широких договоренностях с офисом Мелании Трамп, и одной из таких важных очень договоренностей, которые он анонсировал, было ее возможное посредничество в возвращении гражданских. И вот, если бы действительно это можно было сделать, потому что здесь мяч абсолютно на стороне россиян.

Россияне не имели права похищать украинских гражданских, их нельзя обменивать в рамках обменов, потому что это противоречит международному праву. Россияне не возвращают гражданских нормально, они не объявляют, кто есть в их плену, где эти люди находятся, в каких условиях они находятся.

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И если Мелания Трамп действительно сможет стать посредником в этом вопросе, который не двигается вообще ни по одному из треков, кто бы ни приобщался к этому вопросу, то это была бы действительно большая заслуга. Я думаю, что все украинцы были бы благодарны, но говорить об этих временных прекращениях огня не до конца на оккупированных территориях, позволяющих россиянам продвигать их войска, передислоцироваться, здесь нужно взвешивать пользу от вреда.

На чьей стороне "играет" первая леди США

Что касается "отбеливания" россиян. Виткофф называл Путина миротворцем. Может ли это умышленно делаться? Трамп, с одной стороны, называет Путина своим другом, а Мелания Трамп пытается помочь россиянам. Не стоит ли ее записывать ни в одну команду, ни в другую? Имею в виду, когда-то говорили, что она чуть ли не "завербованный украинскими спецслужбами агент". То есть видим, что вряд ли она работает исключительно на Украину. Действительно ли ее можно назвать нейтральной?

Это хороший вопрос. Я бы здесь не делала однозначные выводы. Я знаю, что у нас дома любят мыслить в категориях измена-победа, друг-враг. Но в контексте американской политики, особенно сейчас, это не совсем уместные сравнения, особенно в контексте администрации Трампа.

Потому что одним из тезисов, с которым соглашается большинство американских экспертов и политиков, это то, что у Дональда Трампа нет идеологии, в которую он верит. Поэтому он быстро меняет свое мнение, меняет свои решения. То ли Украина выигрывает, то Россия выигрывает, то он поддерживает одну страну, то другую. Видим, сейчас у нас происходит полный разворот в сторону России, друг Путина и т.д.

В контексте Мелании Трамп, она уже второй раз первой леди, не было у нее таких политических амбиций, однозначных политических заявлений, из которых можно было бы делать эти выводы. Я напомню, что, кстати, эти заявления о том, что Мелания едва не является агентом Восточной Европы в Белом доме, они появились после того, как Дональд Трамп сказал, что он вот сидит дома, говорит, что россияне хотят мира, а Мелания его якобы спрашивает: "Но я вижу, что здесь обстреливали гражданские города. Что-то не очень это видно".

То есть это не ее слова, это мы слышим из уст президента Трампа. Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, не создает ли это заранее такой образ, такое отношение к Мелании как к возможной посреднице, потому что эти заявления были до того, как она стала таким посредником в возвращении украинских детей, депортированных Россией, кстати, а не украинских и российских детей, как она об этом говорит.

Поэтому это очень неоднозначная ситуация, к которой надо относиться очень осторожно, особенно в вопросах того, как это коммуникируется.

Потому что якобы инициатива хорошая, она призвана помогать спасать людей, возвращать украинских детей. Но то, как она коммуницируется, создает очень много вреда.

Потому что это то, что пытается делать президент Трамп своими заявлениями, говоря о том, что это война из-за ненависти Зеленского и Путина, что это два лидера, которые оба хотят мира, просто не знают, как его достичь, об обеих сторонах, о том, что и там, и там гибнут люди. То есть уравнение жертвы и агрессора происходит на всех уровнях.

А нам следует понимать, что американская поддержка, американская помощь базируется на сантиментах американского народа, американских избирателей. И они поддерживают Украину, потому что они видят, что Россия обстреливает гражданских, что Россия совершает агрессию, что Россия совершает военные преступления.

Поэтому здесь может быть попытка немного размыть эти границы для того, чтобы поддержка американских избирателей падала, потому что якобы не все так однозначно, и там люди страдают, и там люди страдают. Но это очень опасный дискурс для Украины в целом для международного права и понимания международного правопорядка.

Есть ли у США серьезное отношение к мирному процессу

После встречи Си, Трампа и Путина в Китае Трамп сказал, что обе стороны хотят завершить войну. После этого украинские переговорщики вместе с Зеленским общались и с европейцами, и с Кушнером, и с Виткоффом. Те уверяли, что гарантию безопасности в виде пятой статьи НАТО якобы предоставят. Так звучит, будто мы к чему-то двигаемся. Говорят ли о мирном процессе в Штатах? Это серьезно или до сих пор давление на Украину? Ибо мы до сих пор не понимаем, иллюзия ли это мирного процесса, действительно ли стоит понимать, что когда-то такой мир будет благодаря усилиям Трампа и его команды.

Давай начнем с этого саммита в Китае, и в целом его в Соединенных Штатах очень подвергли критике даже конгрессмены-республиканцы, но писали в целом о том, что действительно это было историческое событие, едва ли не впервые лидеры трех крупнейших ядерных государств встречаются, но кроме фотографий и позирования оно не принесло никаких конкретных видимых результатов.

И отмечали, что у всех трех лидеров были абсолютно разные приоритеты. Владимир Путин хотел говорить об Украине и вернуть России вот этот образ того, что он участвует в переговорах, дипломатических усилиях с двумя другими сильнейшими лидерами мира. Дональд Трамп хотел говорить о ядерном разоружении, а Си – получить возможность приютить эту встречу, провести ее на территории Китая и показать Китай как такой центр мировой дипломатии.

Относительно сравнения с Ялтой, здесь тоже было очень много критики, особенно интересна статья издания The Atlantic, там Энн Эпплбаум писала о том, что это было повторение истории, но скорее повторение как фарс. Потому что она говорила, что в 1945 году лидеры трех государств смогли переделить мировой правопорядок и отдать, по сути, на растерзание Советскому Союзу государства Восточной Европы, которые под оккупацией потом 50 лет жили и страдали.

Так она говорит, что на этот раз это была видимость и попытка создать видимость Ялты, но ни у одного из трех мировых лидеров сейчас нет такой власти и таких полномочий, чтобы решать что-нибудь за другие страны. Она даже привела пример того, что Дональд Трамп уменьшил поддержку Украины настолько, что Америка больше не имеет рычагов влияния на решение Украины и на то, какие удары Украина будет наносить и куда, и будет ли прислушиваться к американской дипломатии в целом.

И аналитический центр Брукингс также говорил о том, что эта встреча показала, насколько изменилась ситуация вот этого треугольника Китай-Россия-Соединенные Штаты, что если в 70-х Вашингтон был в центре этого треугольника, используя противостояние Китая и России, то сейчас в центре треугольника Китай, который имеет влияние на россиян и одновременно имеет лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, который сам ослабляет позиции Соединенных Штатов.

Теперь, если говорить о переговорах и о том, есть ли видимость результатов, это видимость деятельности. Соединенные Штаты пытаются быть посредником этих переговоров с участием администрации Дональда Трампа уже вскоре почти два года, и мне кажется, что пока ощутимые результаты украинцы не заметили.

Мы ходим по кругу постоянно, как будто происходит какое-то, вот уже скоро будет какая-то договоренность, выдвигаются разные предложения, россияне тянут линию, как будто они соглашаются, а потом в последний момент говорят, что нет, на такое мы соглашаться точно не будем, и по сути от своих максималистских требований не отступают.

И что мы видим сейчас? После разговора с президентом Зеленским, вероятнее всего, там была ошибка перевода или ошибка понимания того, что пообещал Джаред Кушнер, потому что президент сказал, что едва ли не гарантии статьи пятой Украины дают. Затем Джаред Кушнер разъяснил, что нет, это не будет гарантии пятой статьи устава НАТО, это будет что-то вроде того, что якобы президент Трамп очень не против, если это будет отвечать интересам Соединенных Штатов.

Президента спросили об этом, он в целом сказал на пресс-конференции в пятницу, что это такие переговорные тактики. То есть нет вообще понимания, что подразумевается под этими гарантиями. Или это юридически обязывающие гарантии, или это снова декларации типа Будапештского меморандума.

И в Соединенных Штатах все выходные были очень бурные дискуссии о том, что Россия соглашается якобы на гарантии безопасности для Украины по примеру статьи 5 НАТО. Россияне 20 ноября заявили, что Рябков заявил, что поиск формулы квазичленства Украины в НАТО или попытки найти креативное решение в этой сфере для России неприемлем.

То есть мы снова видим, что россияне создают этот искусственный спрос, будто сейчас вот-вот достигнут какой-то договоренности, а потом говорят: "Нет, на такое мы соглашаться не будем". И вообще американские эксперты сейчас говорят, что это и неудивительно, потому что в самых прерогативах России любые гарантии безопасности для Украины от Запада – неприемлемая формула, потому что Россия хочет иметь Украину под своим влиянием.

Это одна из причин этой "специальной операции" Путина, первопричин войны, как он их называет. Поэтому ожидать, что здесь будет какое-то изменение от России, достаточно наивно.

И еще интересно, что в этих переговорах сейчас россияне одержали победу, потому что им удалось сместить фокус с тем, что нужно заканчивать российскую агрессию, российскую войну на территории Украины, которую можно закончить только тем, что Россия отведет свои войска. И они сменили дискурс с помощью администрации США в сторону того, что сейчас решается в целом система безопасности Европы, что в 2022 году об этом россияне даже не могли мечтать.

А сейчас мы в этой точке, где Соединенные Штаты говорят, что нет, нам действительно нужно изменить систему безопасности Европы. Европейцы говорят, что у нас есть система безопасности, на которую и Россия соглашалась десять лет назад, и все всех устраивало. Поэтому эксперты говорят сейчас, что это очередной круг поиска различных решений, на которые россияне заводят Соединенные Штаты под видимостью дипломатических усилий, которые по своей сути никаких результатов пока не приносят.

Изменится ли что-нибудь для Украины после начала работы нового Конгресса

Washington Post пишет, что Трамп пытается ускорить мирные усилия в отношении России, потому что у Конгресса будут полномочия наложить более жесткие санкции на Россию и иметь более жесткую позицию в январе. Действительно ли сейчас уже началась борьба? Есть республиканцы, открещивающиеся от Трампа и понимающие, на чьей они будут стороне уже сейчас, не только с января, то есть для того, чтобы не потерять свои должности, свои политические баллы, остаться в политике. Действительно ли эта борьба уже началась и к ней приковано внимание, и в том числе причина – Украина?

Это такой очень весомый и сложный вопрос. Начнем с демократов и их прихода к власти в Конгрессе.

Действительно, ожидать, что сейчас демократы в январе придут и все поменяется в пользу Украины, это достаточно наивно.

Потому что демократы, несмотря на то, что они получили столь большую поддержку со стороны американских избирателей на этих промежуточных выборах, понимают, что это не столько поддержка для них, как волеизъявление против политики президента. И в своих сейчас интервью лидеры демократов говорят о том, что им предстоит сфокусироваться на "трех C" – это corruption, chaos and cost, то есть стоимость жизни, хаос в американской политике и коррупция. Это будут три таких фокуса демократов в новом Конгрессе.

Следует понимать, что вопрос внешней политики не является основным приоритетом американских избирателей. Американских избирателей сейчас интересует, как снизить стоимость жизни, стоимость бензина. Только по опросам перед выборами 4% избирателей говорили, что вопросы внешней политики для них являются приоритетом решения на этих промежуточных выборах.

Но вопрос внешней политики – это не значит, что это только вопрос Украины. Вопрос войны в Иране – это тоже вопрос внешней политики. Поэтому нужно понимать, что Украина не является даже среди топ-10 приоритетов демократов сейчас в Конгрессе.

Они в достаточно сложной ситуации, потому что им нужно показать очень веские результаты для американских избирателей для того, чтобы не потерять эту поддержку до 2028 года на президентских выборах. Им предстоит работать и с администрацией Дональда Трампа. Мы ранее говорили в подкасте о том, что он назначил руководителем аппарата Белого дома Стивена Миллера, олицетворяющего собой невозможность компромисса в отношении политик президента.

Поэтому будем ожидать, что это будет сложная для них борьба постоянно с администрацией президента. И потому говорить о том, что они сейчас возьмут и сделают приоритет предоставления помощи Украине, об этом говорить рано, и это было бы немного наивно.

Что происходит сейчас? Сейчас уже происходит немного возвращения Украины в повестку дня Конгресса. До конца этого года Конгресс должен принять два больших бюджета: оборонный и федеральный бюджет на следующий год.

И эти бюджеты поправками пытаются внести некоторые положения в пользу Украины. Но мы уже слышим, что на прошлой неделе NBC написало довольно интересный обзор, основываясь на разговорах с семью конгрессменами и сенаторами о том, что в Палате представителей вокруг положений этого крупного оборонного законопроекта и, в частности, положений по Украине уже происходит межпартийная борьба.

Некоторые республиканцы в Палате представителей говорят демократам, что они уберут положения о помощи Украине, в частности положения по защите обмена разведданными, военная помощь, санкции, если демократы не уберут свои положения по более жесткому надзору за Пентагоном и администрацией президента Трампа.

И здесь уже происходит эта двухпартийная борьба по поводу того, что будет в этом законопроекте, и Украина оказалась заложницей этих переговоров. Хотя есть и конгрессмены-республиканцы, которые говорили, что этот номер точно не пройдет, Украина точно останется в поправках к этому законопроекту, и они не позволят другим своим коллегам по партии изменить это. Но действительно ситуация сложная. У нас очень много друзей Украины, которые, в частности, и комментируют эти решения, что помощь Украине должна остаться. Они не будут уже в следующем созыве Конгресса.

Демократы, среди них очень много новых лиц, которые не знакомы с вопросами внешней политики настолько плодотворно, поэтому надо с ними будет встречаться, знакомить, налаживать контакты, объяснять, почему Украина важна для интересов внешней безопасности Соединенных Штатов. Поэтому это такая большая работа.

Уйдут ли республиканцы от президента Трампа в вопросах Украины? Это один из самых интересных для меня вопросов относительно следующего Конгресса. Потому что логично было бы, что да, потому что именно президент Трамп и его политика привели республиканцев к такому поражению на промежуточных выборах.

Потому что, по сути, президент Трамп, как я уже говорила, у него нет идеологических убеждений, и он один из вообще немногих феноменов американской политики, когда президента не очень интересует публичное мнение, мнение его избирателей. Поэтому было бы логично, чтобы республиканцы стали отмежевываться от президента, особенно в вопросе Украины.

Есть широкая двухпартийная коалиция для преодоления вето президента в Сенате, например, демократам нужно всего-навсего 11 республиканцев, чтобы они голосовали за помощь Украине. Поэтому здесь есть большое пространство, чтобы у Украины были эти возможности, чтобы у нас была хорошая двухпартийная коалиция и с новыми членами Конгресса и Сената тоже. Но это все мы увидим уже в январе.

Почему назначить нового посла Украины в Вашингтоне нужно немедленно

Возможно, к тому времени у нас, наконец, появится новый посол в Соединенных Штатах от Украины. Зеленский озвучил список кандидатов – это Свириденко, Кислица, Кулеба, Климкин, Маркарова и Сибига. Но Зеленский сказал, что не исключает, что это может быть и военный с высоким уровнем знания английского. Насколько длительное отсутствие посла нам вредит? Мы понимаем, что это должна быть весомая личность, которая сможет убеждать американцев. Кто мог бы действительно стать лучшим кандидатом?

Я говорила с американскими экспертами, они говорят, что это сейчас самая трудная работа в украинском правительстве после работы президента Зеленского. Потому что, как объясняла мне Мелинда Геринг из Atlantic Council, это работа, которая как минное поле. Всюду, куда ни ступи, какая-то ловушка, какой-нибудь возможный провал. Надо очень осторожно работать.

В то же время это очень сложная работа, но работа для людей с хорошими высокими амбициями, которые в том списке, который ты озвучила, однозначно. Здесь вопрос в том, что есть люди, которые понимают сложность этой работы и не хотят вообще с этим связываться, потому что эта работа, опять же, имеет очень высокие ставки, высокую ответственность и очень легко потерять политические дивиденды, совершив любую ошибку.

Знаем, что Юлия Свириденко не соглашалась. Сергей Кислица очень интересная кандидатура, потому что он работал в ООН, у него очень хороший английский язык, у него очень хорошие контакты в Соединенных Штатах. Но мне кажется, что у Сергея Кислицы есть несколько других политических амбиций в правительстве Украины, поэтому он сейчас, пожалуй, не захочет переезжать в Штаты.

Дмитрий Кулеба был бы интересным кандидатом, но Дмитрий Кулеба, насколько я знаю, тоже не хочет браться за эту работу и тоже имеет другие политические амбиции. Интересно, что среди кандидатов мы услышали действующего министра иностранных дел Андрея Сибигу. Возможно, это некий анонс кадровых изменений в правительстве украинском.

Интереснейшей кандидатурой стала Оксана Маркарова. Мы раньше не говорили о том, что она может возвратиться на должность посла. Она сейчас живет между Украиной и Соединенными Штатами. Она продолжает работать в набсовете Украинского дома, развивать эту организацию в Вашингтоне. Оксана Маркарова имеет действительно отличные контакты с конгрессменами и сенаторами. Она имела прямой доступ ко всем офисам, она была на контакте со всеми, но ее карьера посла стала жертвой одной из таких ошибок, которая, по сути, даже не была ее ошибкой.

Когда президент Зеленский приехал на завод в Скрентоне, Пенсильвания, где производят артиллерийские снаряды для Украины, для того, чтобы просто поблагодарить работников этого завода. И в эту встречу приехали кандидаты от Демократической партии. Республиканцы сразу сказали, что это была политическая агитация за демократов, и уже после этого работа Оксаны Маркаровой в Вашингтоне очень усложнилась.

Поэтому здесь вопрос в том, что Оксана Маркарова была отличным послом, имеет очень широкий круг контактов. Но опять же вопрос, не будет ли ее возвращение истолковано как поддержка одной из партий в Конгрессе. Для Украины стать заложницей такой ситуации, когда будут говорить о том, что Украина за демократов или Украина за республиканцев это очень негативно. Могло бы сыграть очень злую шутку с Украиной.

Это было бы очень символично, что демократы возвращаются, а с ними и Оксана Маркарова.

Собственно, я потому об этом и говорю, что это могло бы быть истолковано, будто Зеленский возвращает посла, более благосклонного к демократам. Поэтому здесь столь велик политический риск.

Я думаю, что Оксана также это понимает. Но среди всех предложенных кандидатов и людей, которые действительно могли бы выполнять эту работу, ну она уже показала, как она выполняла эту работу и действительно могла бы продолжать это делать дальше.

Здесь важно просто понимать, не захотят ли республиканцы снова затянуть ее в эту политическую игру, что она якобы только при демократах, хотя у нее хорошие контакты с обеими партиями. Но мы понимаем, что в Соединенных Штатах даже на примере того, что сейчас происходит по этому оборонному законопроекту, что республиканцы говорят, что уберут оттуда положение для Украины.

Республиканцы, которые об этом говорят, это Майк Джонсон, спикер бывшей Палаты представителей, поддерживающий идеологически Украину, и еще один из республиканцев, тоже неоднократно выступавший в поддержку Украины. Но есть более широкая политическая игра между партиями в Вашингтоне, поэтому Украина точно не будет в приоритете и может стать заложницей этих политических игр, что для Украины очень плохая территория, нам оттуда лучше отходить.

Почему Украине важно иметь посла до прихода нового созыва Конгресса? Потому что сейчас в Конгресс, в Сенат и Палату представителей зашло около ста двадцати новых людей, которые не были на этих должностях до этого. У них, возможно, еще не сформирована позиция относительно Украины и до того, как они начнут говорить уже сложившимися предложениями своих позиций, с ними нужно работать, чтобы склонять их на сторону Украины, потому что однозначно россияне тоже работают на этом поприще.

И знаем, что были в Конгрессе сторонники России, такие как Анна Паулина Луна, оставшаяся, к сожалению для Украины, конгрессвумен из Флориды, была не переизбранная Лорен Боберт, была Марджори Тейлор Грин, которая ушла со своей должности. То есть Украине нужно постоянно с этим работать.

И сейчас есть возможность, когда эти люди придут к власти, но они еще не поняли, как этим распоряжаться, что с этим делать. У них такое открытое поле для возможностей, и с ними нужно встречаться сейчас, налаживать контакты сейчас, объяснять, почему для них и их избирателей Украина важна, находить разные углы для каждого из этих людей. Это огромная работа.

И действительно, украинское посольство это делает. Это не так, что нет посла, ничего не происходит. У нас очень мощное посольство, которое делает огромную работу, но посол имеет доступ к встречам, доступа к уровню которых у представителей посольства просто нет.

Ну и в отношении военных у нас, опять же, кроме посла, до сих пор нет военного атташе в посольстве, которое в стране, ведущей войну, для которой Соединенные Штаты стратегический военный партнер, ну просто невозможная ситуация, и это нужно исправлять на вчера.