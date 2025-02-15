Трамп хочет, чтобы Украина стала суверенным, безопасным государством, – Келлог

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что Трамп хочет сохранить независимость Украины и сделать ее мирным и безопасным государством. Он указал, что это прежде всего зависит от совместных действий союзников.

Гарантии безопасности для Украины должны быть незыблемыми, отметил он. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Как планы Трампа описывает Кит Келлог

Келлог подчеркнул, что Трамп заинтересован именно в долгосрочном мире и окончательном окончании войны в Украине. Ей больше ничего не должно угрожать.

Трамп хочет сделать так, чтобы война остановилась навсегда и Украина стала суверенным, безопасным государством,

– заявил Келлог.

Он подчеркнул, что обеспечение такого сценария требует четких гарантий безопасности Украине.

"И это зависит от всех нас (союзников – 24 Канал). Когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы должны понимать, что мы подписываемся под ними. Это обязательства", – сказал спецпредставитель Трампа.

Он также в очередной раз призвал европейские страны увеличить расходы на оборону.

Напомним, Келлог отметил, что во время своего визита в Украину и разговора с Зеленским будет опираться на разговор украинского президента с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене.