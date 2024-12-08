По словам Трампа, война в Украине это "самое глупое", что он видел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Говорил ли Трамп с Путиным

Трамп заявил, что уже пытается остановить войну в Украине. У него спросили, говорил ли он с Путиным, на что он четко сказал: "нет, я не говорил". Впрочем, на повторный вопрос, говорил ли он с ним с момента избрания, он сказал, что не хочет об этом говорить.

Я не хочу об этом говорить, но в последнее время я с ним не говорил. Я не хочу ничего делать, что бы препятствовало переговорам,

– говорит Трамп.

Далее Трамп обратился к предыдущим своим тезисам о том, насколько разрушительным является этот конфликт.

"Там очень много убитых людей и в таких масштабах, чего человечество раньше никогда не видело. Даже, если вспомнить Вторую Мировую, там такого не было. Города стерты с лица земли. Страна практически уничтожена", – отмечает Трамп.

Он снова повторил свои заявления о том, что если бы у него не "украли" предыдущие выборы, войны в Украине не было бы. Байден, по его мнению, не сделал ничего, чтобы ее остановить.

Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла около 400 тысяч солдат, а Россия – 500 тысяч. По его словам, ничего "глупее" он не видел.

Напомним, что ранее советники Трампа предполагали, что его мирный план предусматривает ультиматум к России и Украине. Если Киев не согласится на переговоры, то ему прекратят помогать. Если же Москва не пойдет на мир, тогда, наоборот, помощь Украине увеличат, а давление на Россию всяко усилят.

Также мирный план Трампа может предусматривать отказ Украины от членства в НАТО и замораживание конфликта на линии соприкосновения.