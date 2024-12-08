За словами Трампа, війна в Україні це "найдурніше", що він бачив. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Чи говорив Трамп з Путіним

Трамп заявив, що вже намагається зупинити війну в Україні. У нього запитали, чи говорив він з Путіним, на що він чітко сказав: "ні, я не говорив". Втім, на повторне запитання, чи говорив він з ним з моменту обрання, він сказав, що не хоче про це говорити.

Я не хочу про це говорити, але останнім часом я з ним не говорив. Я не хочу нічого робити, що б перешкоджало перемовинам,

– каже Трамп.

Далі Трамп звернувся до попередніх своїх тез про те, наскільки руйнівним є цей конфлікт.

"Там дуже багато вбитих людей і у таких масштабах, чого людство раніше ніколи не бачило. Навіть, якщо згадати Другу Світову, там такого не було. Міста стерті з лиця землі. Країна практично знищена", – зазначає Трамп.

Він знову повторив свої заяви про те, що якби в нього не "вкрали" попередні вибори, війни в Україні не було б. Байден, на його думку, не зробив нічого, аби її зупинити.

Дональд Трамп заявив, що Україна втратила близько 400 тисяч солдатів, а Росія – 500 тисяч. За його словами, нічого "дурнішого" він не бачив.

Нагадаємо, що раніше радники Трампа припускали, що його мирний план передбачає ультиматум до Росії та України. Якщо Київ не погодиться на переговори, то йому припинять допомагати. Якщо ж Москва не піде на мир, тоді, навпаки, допомогу Україні збільшать, а тиск на Росію всяко посилять.

Також мирний план Трампа може передбачати відмову України від членства в НАТО та заморожування конфлікту на лінії зіткнення.