Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что "мирный план" Джей Ди Вэнса является опасным для Украины. Россия уже неоднократно нарушала различные договоренности.

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Украине нельзя идти на такой план

Джей Ди Вэнс считает, что Украине нужно уступить оккупированные земли. Тогда удастся сохранить суверенитет над остальной территорией. А нынешняя линия боевых действий станет демилитаризованной зоной. Также Украина должна отказаться от намерений по вступлению в НАТО.

В предложениях Вэнса речь не идет о гарантиях безопасности для Украины. Тут есть гарантии беззащитности. Украина не может вступить в НАТО. Нейтральная страна. Как можно быть нейтральными в войне на собственное уничтожение? Это – план капитуляции. Он никогда не пройдет,

– считает Пионтковский.

Многие считают Джей Ди Вэнса основным лоббистом против Украины. Когда была задержка с военной помощью, то именно он ходил по студиям в США и распространял разную грязь об Украине.

Добавим, пока нет никакой конкретики относительно возможных мирных инициатив Трампа по войне в Украине. СМИ сообщали, что мирный план Трампа пока не утвержден.