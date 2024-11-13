Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що "мирний план" Джей Ді Венса є небезпечним для України. Росія вже неодноразово порушувала різні домовленості.

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Україні не можна йти на такий план

Джей Ді Венс вважає, що Україні потрібно поступитися окупованими землями. Тоді вдасться зберегти суверенітет над рештою території. А нинішня лінія бойових дій стане демілітаризованою зоною. Також Україна має відмовитися від намірів щодо вступу в НАТО.

В пропозиціях Венса не йдеться про гарантії безпеки для України. Тут є гарантії беззахисності. Україна не може вступити в НАТО. Нейтральна країна. Як можна бути нейтральними у війні на власне знищення? Це – план капітуляції. Він ніколи не пройде,

– вважає Піонтковський.

Багато хто вважає Джей Ді Венса основним лобістом проти України. Коли була затримка з військовою допомогою, то саме він ходив по студіях в США та поширював різний бруд про Україну.

Додамо, поки що немає жодної конкретики щодо можливих мирних ініціатив Трампа щодо війни в Україні. ЗМІ повідомляли, що мирний план Трампа наразі не затверджений.