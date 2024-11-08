Венс чимось нагадує іншого прихильника Трампа, Ілона Маска. Він так само регулярно робить скандальні заяви і так само не завжди підтримував Трампа. Ба більше, Венс дуже жорстко критикував Трампа, назвавши його американським Гітлером. Та все змінилося.

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Скандальні заяви Венса про Україну

Як багато республіканців, Венс звинувачує Київ у тому, що американцям доводиться платити за війну. Мовляв, український уряд корумпований, нема змоги відстежити рух коштів, тож виділяти гроші не потрібно.

"Буду з вами чесним, мені все одно, що так чи інакше буде з Україною… Мені набридло, що Джо Байден зосереджується на кордоні країни, щодо якої мені байдуже", – казав він у 2022 році.

Ці тези спрямовані на виборців, бо вони прості, легко запам'ятовуються. Республіканці традиційно звинувачують демократів в особі Байдена в бажанні втручатися в події за кордоном, натомість пропонують зосередитися на "благах для Америки".

Тому Венс не приховує: голосував проти пакета фінансування для України. А ще просуває ідею, що Київ має поступитися територіями.

В найкращих інтересах Америки прийняти те, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями, нам потрібно закінчити цю війну… Сотні тисяч невинних східноєвропейців загинули в цьому конфлікті. У наших і в їхніх інтересах – це зупинити вбивства,

– це слова Венса з 2023 року.

Так само майбутній віцепрезидент виступає проти вступу України в НАТО.

"Це абсолютно безвідповідально. Україна не повинна вступати в НАТО, а запрошувати їх протягом війни – це запросити наш народ на війну. Ви хочете американських військ в Україні? Якщо ні, то ми повинні виступити проти вступу України до НАТО", – говорив Венс у 2024 році.

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Українці виснажені, в них нема людей і зброї, а "конфлікт" ризикує перетворитися на ядерну війну, тож час завершувати його – такі останні заяви Венса.

Та як саме слід "врегулювати конфлікт" – він не знає.

Думаю, що це виглядатиме так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: "Ви, хлопці, повинні з'ясувати, який вигляд має мирне врегулювання". І, ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову,

– сказав Венс перед виборами у 2024 році.

При цьому він не називав Путіна ворогом – хіба що суперником чи конкурентом. Таким чином сенатор ухилився від прямої відповіді на запитання ведучої NBC News, чи є Путін ворогом, а чи союзником для США.

"Ми не перебуваємо у стані війни з ним, і я не хочу перебувати у стані війни з Росією Владіміра Путіна. Я вважаю, що ми повинні шукати шляхи до миру", – сказав Венс.

У 2022 році він назвав російського диктатора "злим чоловіком", але одразу додав щось у дусі "але українська влада корумпована". Утім, з 2023-го Венсу заборонено в'їзд до Росії.

Проти мігрантів, хоча дружина не американка

Пригадаємо ще один скандал, коли Венс підтримав фейк, що гаїтяни їдять тварин. Ці тези розганяли прихильники Трампа у 2024 році, і Венс долучився до них. Дурниці, які ширилися соцмережами, нібито були покликані звернути увагу на проблеми білих у Спрінгфілді, котрі потерпають від мігрантів.

"Люди, які не повинні бути в цій країні, викрадають і з'їдають тварин", – пояснив він настрої проти мігрантів.

На закиди, що сам Венс – зять індійських іммігрантів, він не відповів. Як і на те, що губернатор спростував ці фейки.

"Американські ЗМІ повністю ігнорували ці речі, поки ми з Дональдом Трампом не почали говорити про меми з котами. Якщо мені доведеться створювати історії, щоб американські ЗМІ справді звернули увагу на страждання американського народу, то це те, що я збираюся робити", – розтлумачив Венс свою позицію згодом.

Хто такий Джей Ді Венс і чому він підтримав Трампа

У Венса було важке дитинство, адже його мати мала героїнову та опіоїдну залежність. Його сестра з'явилася на світ, коли матері було всього 19. Батько покинув родину, коли Венс був малим, дітей виховували бабуся та дідусь.

З 17 років хлопець працював касиром, після школи пішов служити в армію. В Іраці був військовим журналістом і навіть має відзнаки за службу.

Завдяки пільгам для військових хлопець із бідної родини зміг вступити до університету, де спеціалізувався на політології. 2010 року вступив у Єль, що стало квитком у світ. Венс проявив себе як літератор і познайомився з багатьма людьми, в тому числі своєю майбутньою дружиною Ушою – донькою мігрантів. Йому навіть запропонували писати колонку для The New York Times.

2016 року вийшли друком його мемуари Hillbilly Elegy, де описане бідне дитинство та просте життя. За кілька років книгу екранізували. Вона стала бестселером і пояснила для американського суспільства, чому Трамп здобув перемогу на виборах, – адже за нього голосували саме ті небагаті білі робітники, описані в книзі. Тоді Венса назвали голосом іржавого поясу, тобто індустріальних штатів.

Сам автор сказав, що, спілкуючись з елітами, побачив їхню зневагу "до людей, з якими я ріс". Нібито саме це згодом прихилило Венса до Трампа. Проте є думка, що на нього вплинув мільярдер Пітер Тіль, з яким працював Венс. А ще консервативне релігійне виховання. Також у 2016 році Венс присвятив усі 15 хвилин виступу на TEDTalks розмові про те, що Америка забула про робочий клас.

Після вишу Венс працював юристом, потім став венчурним капіталістом. У 2023 році став сенатором від республіканців. Цікаво, що Сенат не прийняв жодну з його 57 законодавчих ініціатив.

Трамп пригадав Венсові слова про "ідіота" та "американського Гітлера", заявивши, що той лиже йому дупу та намагається сподобатися. Але все ж зробив його своєю правою рукою.

Венс був на десятиліття молодший за інших потенційних кандидатів, яких розглядали на посаду віцепрезидента, і, обравши таку молоду людину для участі у виборчій кампанії, Трамп неминуче натякає на те, що він обрав спадкоємця,

– зауважує WSJ.