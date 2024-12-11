Политтехнолог назвал одного человека, которого действительно боится Путин

Во время встречи в Париже украинский президент обсуждал с Дональдом Трампом пути завершения войны. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Трамп и Си Цзиньпин – это единственные, кого боится российский диктатор Владимир Путин.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен заметил 24 Каналу, что когда-то глава Кремля действительно боялся этих двух людей, впрочем сейчас ситуация изменилась. Причиной стала слишком лояльная и умеренная политика Запада.

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Кого на самом деле боится Путин

Теперь глава Кремля понимает, что наличие ядерного оружия является для него 100% защитой. Путин боялся Трампа, потому что он решительный, например, мог отдать приказ ликвидировать важную персону в Иране. Но впоследствии диктатор увидел, что никто не собирается бороться с ядерным государством.

Во времена Второй мировой войны действовала мощная антигитлеровская коалиция. Зато сейчас мы видим, как мир реагирует на угрозы России ударить "Орешником". Страх эскалации почему-то преобладает и останавливает от решительных шагов.

Но я назову человека, которого действительно может бояться Путин. Это президент Турции Реджеп Эрдоган. Он когда-то сбил российский истребитель и даже не задумывался о ядерном ответе. Сейчас фактически Эрдоган забрал у Путина Сирию, увидев, что он слаб,

– сказал Борис Тизенгаузен.

Справочно! Российский истребитель сбили в ноябре 2015 года на сирийско-турецкой границе. Турция заявила, что атаковала военный самолет, который нарушал ее воздушное пространство.

Поэтому по уровню решимости именно Эрдогана может больше всего бояться Путин. Что касается Китая, то Россия зависима от этой страны, но нельзя говорить об особом страхе перед Си Цзиньпином. Неожиданность Трампа – это "черный лебедь" для Путина, но он уже его изучил.

Какими могут быть переговоры с Россией

Трамп не привык к отказам, поэтому вряд ли будет готов услышать это от Путина, когда предложит провести переговоры по войне. Более того, он уже заявлял, что требования России о контроле над 4 областями Украины и над Крымом являются нереалистичными.

Трамп, независимо от результатов переговоров, будет бить по ценам на нефть. Это станет серьезным ударом по доходам России. Я не думаю, что Трамп будет долго говорить с Путиным. Он покажет ему условия, если они не подходят, тогда разговор будет другой,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Важный момент также заключается в том, что после инаугурации демократы начнут вспоминать Трампу его заявления об окончании войны за 24 часа. Конечно, он не захочет такое слышать и проявит решительность.